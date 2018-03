INSIDE WIKILEAKS - DIE FÜNFTE GEWALT - Erster Trailer online - Kinostart: 31. Oktober 2013

"Two people and a secret: The beginning of all conspiracy." Diesen Satz sagt Benedict Cumberbatch als Julian Assange im ersten Trailer zu INSIDE WIKILEAKS - DIE FÜNFTE GEWALT (Kinostart: 31. Oktober 2013). Regisseur und Oscar®-Gewinner Bill Condon verfilmte die spannende Geschichte über WikiLeaks-Gründer Julian Assange und seinen Partner Daniel Domscheit-Berg. Gemeinsam veröffentlichten sie auf ihrer Internetplattform anonyme Daten, enthüllten brisanteste Regierungsgeheimnisse und veränderten damit für immer die Spielregeln im 21. Jahrhundert. Was ist der Preis für die Geheimhaltung von Informationen in einer freien Gesellschaft? Was ist der Preis für deren Offenlegung?

Neben den beiden Protagonisten Benedict Cumberbatch als Julian Assange und Daniel Brühl als Daniel Domscheit-Berg zählen unter anderem Laura Linney, Stanley Tucci, David Thewlis, Carice van Houten sowie Moritz Bleibtreu zum Ensemble. Das Drehbuch von Josh Singer basiert auf den beiden viel beachteten Büchern "Inside WikiLeaks:

Meine Zeit bei der gefährlichsten Website der Welt" von Daniel Domscheit-Berg sowie "WikiLeaks: Inside Julian Assange's War on Secrecy" von David Leigh und Luke Harding.

Kinostart: 31. Oktober 2013 im Verleih der Constantin Film

Mit: Benedict Cumberbatch, Daniel Brühl, Anthony Mackie, David Thewlis, Alicia Vikander, Peter Capaldi, Carice van Houten, Dan Stevens, mit Stanley Tucci und Laura Linney Drehbuch: Josh Singer nach "Inside WikiLeaks" von Daniel Domscheit-Berg und "WikiLeaks" von David Leigh und Luke Harding Executive Producer: Richard Sharkey, Paul Green Jeff Skoll, Jonathan King Produzenten: Steve Golin, Michael Sugar Regie: Bill Condon

