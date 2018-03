NEOS einsame Spitze: Auch in Tirol Unterstützungserklärungen eingereicht

Strolz: "Keiner sammelt schneller als wir, weil wir die Menschen für Politik begeistern"

Innsbruck (OTS) - NEOS konnte knapp eine Woche nach Start fast gleichauf mit Wien und Vorarlberg heute auch in Tirol mehr als die benötigten 200 Unterstützungserklärungen einreichen. "Für eine neue politische Bewegung eine Sensation. Wir merken bei so vielen Gesprächen mit den Menschen, dass wir mit unseren Themen einen Nerv treffen. Alle haben die derzeitige Politik satt", so NEOS Tirol Spitzenkandidatin Brigitte Gerhold.

NEOS Vorsitzender Matthias Strolz freut sich mit dem Landesteam: "Wir ziehen locker an allen anderen Parteien vorbei, die sich um Unterstützungserklärungen bemühen. Das zeigt die gewaltige Dynamik, die wir mit unserer jungen Bewegung erzeugen - und dass man Menschen mit frischen Ideen für Politik begeistern kann."

Spannend wird, welches Bundesland als nächstes über die Ziellinie läuft: Salzburg, Oberösterreich oder Niederösterreich. "Ein knappes Rennen, wir sind gespannt. Zahlreiche Teams sind vor Ort, um zu informieren und die Einreichung so einfach wie möglich zu machen, denn der Prozess ist umständlich", berichtet Strolz.

Zum Zurücklehnen ist es definitiv zu früh: "Im Burgenland, der Steiermark und in Kärnten müssen wir einen ordentlichen Endspurt hinlegen, um unser Ziel zu erreichen: Wir wollen noch im Juli fertig sein", so NEOS Spitzenkandidatin und LIF Vorsitzende Angelika Mlinar. "Ich bin überzeugt, dass wir diese Bewährungsprobe mit Bravour meistern."

