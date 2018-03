AUVA-Aktion "Gesunde Haut" zeigt: richtige Hautpflege bei Nassberufen ist wichtig

Wien (OTS) - Ob Freibäder im Sommer oder Hallenbäder zu jeder Jahreszeit: Badecoaches und andere Arbeitskräfte in den sogenannten Nassberufen riskieren bei falscher Pflege grobe Hautschäden. Hier setzt die AUVA-Aktion "Gesunde Haut" an. Sie untersucht, berät und hilft Betroffenen. Bei gut 70 Prozent der bisher rund 1.800 Aktionsteilnehmerinnen und -nehmern in Wien, Niederösterreich und Burgenland stellten sich spürbare Verbesserungen ein. Von April bis Juni war der Unfallverhütungsdienst der AUVA-Landesstelle Wien mit der Aktion "Gesunde Haut" auch in der Therme Wien in Oberlaa zu Gast. Auf Grund des großen Erfolges wird die Aktion im kommenden Winter mit erweitertem Teilnehmerkreis wiederholt.

Die Gefahr bei Nassberufen ist neben der Abnützung der Haut eine zu geringe Hornschichtfeuchtigkeit, die zu Rissen, Entzündungen oder Ekzemen führen kann. Die seit 2008 laufende Infokampagne "Gesunde Haut" der AUVA-Landesstelle Wien zeigte bisher ein besorgniserregendes Bild: Bei den Erstuntersuchungen hatten rund 80 Prozent der insgesamt rund 1.800 Projektteilnehmerinnen und -nehmer in Reinigungsfirmen und in Nassberufen in Wien, Niederösterreich und Burgenland eine zu geringe Hautfeuchtigkeit. Zirka 15 Prozent wiesen bereits Symptome auf, die einer meldepflichtigen Berufskrankheit entsprechen. Ein erfreuliches Bild zeigten die Nachkontrollen nach zwei bis drei Monaten: bei durchschnittlich 70 Prozent hatten sich der Schuppungsgrad der Haut und mindestens ein weiterer Messwert verbessert. Die Verbesserung war für die Probanden deutlich zu spüren. Sie gaben an, mehr Bewusstsein für ihre Haut entwickelt zu haben und ihre Hände deutlich mehr zu pflegen.

"Berufliche Hauterkrankungen sind vermeidbar. Treten erste Symptome auf, gilt es sofort zu reagieren. Hauterkrankungen sind mit 83 Prozent die dominierende Berufskrankheit der Reinigungsbranche. Ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel das richtige und regelmäßige Eincremen, können bereits effektvoll schützen. Ein idealer Hautschutzplan besteht aus drei Punkten: erstens Hautschutzmittel (Schutz vor Wasser, Universal- und Spezialschutz) vor der Arbeit und zwischendurch auftragen, zweitens Hautreinigung vor der Pause und nach der Arbeit (mild, rückfettend, dem Grad der Verschmutzung angepasst) und drittens Hautpflege nach der Arbeit (schnell einziehend, auch zu Hause, reichhaltiger im Winter)", sagt Dr. Günther Berger, Arbeitsmediziner im Unfallverhütungsdienst der AUVA-Landesstelle Wien.

Seine fünf wichtigsten Tipps:

Handschmuck vor Arbeitsbeginn ablegen;

Handschuhe immer bei stark belastenden Tätigkeiten verwenden, sonst wenn es notwendig und gefahrlos ist;

Hände und Unterarme mit auf die Hautbelastung abgestimmter Schutzcreme vor der Arbeit und zwischendurch sorgfältig eincremen - nicht auf Handrücken, Fingerzwischenräume und das Nagelbett vergessen;

Verschmutzte Kleidung regelmäßig wechseln;

Die Haut nach der Arbeit möglichst schonend mit milden, rückfettenden Hautreinigern säubern und anschließend eine Hautpflegecreme verwenden.

Fotos finden Sie unter folgendem Link:

http://auva.celumimagine.com/pindownload/login.do?pin=ZZM0C

PIN: ZZM0C

Über die AUVA:

Bei der AUVA sind rund 4,7 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert: 1,2 Millionen Arbeiter, 1,6 Millionen Angestellte, 450.000 Selbständige sowie 1,4 Millionen Schüler, Studenten und Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr. Die Landesstelle Wien betreut in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland 42 Prozent der AUVA-Versicherten. Pro Jahr erhalten 140.000 Verletzte in den Wiener AUVA-Unfallkrankenhäusern Meidling und Lorenz Böhler sowie 1.900 Patienten in den Rehabilitationszentren Wien-Meidling und Weißer Hof, Klosterneuburg, die bestmögliche Behandlung. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben als soziale Unfallversicherung aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber. Prävention ist dabei die vorrangige Kernaufgabe der AUVA - die Verhütung von Unfällen und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senkt die Kosten für die drei weiteren Unternehmensbereiche Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern am wirksamsten.

Rückfragen & Kontakt:

Gabriela Würth

Öffentlichkeitsarbeit der AUVA-Landesstelle Wien

Telefon mobil: 0676-33 24 879

E-Mail: gabriela.wuerth @ auva.at

Im Internet: www.auva.at/wien