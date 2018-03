Schieder begrüßt EU-Kommissionsvorschlag zum Kampf gegen Steuerbetrug

EU-Staatsanwaltschaft ist richtige Initiative - SPÖ wird Kampf gegen Steuerbetrug vorantreiben

Wien (OTS/SK) - "Der Vorschlag der EU-Kommission zur Schaffung einer Europäischen Staatsanwaltschaft gegen den Betrug mit Steuergeldern ist eine sinnvolle und wichtige Initiative. Nun geht es darum, diesen Plan rasch umzusetzen und den Kampf gegen Steuerbetrug auf europäischer Ebene zu forcieren", sagt Finanzstaatssekretär Andreas Schieder zu den Vorschlägen von Kommissionspräsident José Manuel Barroso. ****

Die geplante dezentrale Struktur sowie die Einbindung in nationale Rechtssysteme bei gleichzeitiger Koordinierung durch die EU-Staatsanwaltschaft werde ein EU-einheitliches und grenzübergreifendes Vorgehen ermöglichen, ist Schieder überzeugt:

"Gerade Steuerbetrug ist oft ein Delikt über Landesgrenzen hinweg und bisher gestaltete sich eine EU-weite Kooperation eher schwierig. Gut, dass in Zukunft die geplante EU-Staatsanwaltschaft die nötige Koordinierung übernehmen wird können. Wichtig ist jedenfalls, dass auch auf EU-Ebene Steuergelder besser geschützt und Steuerbetrug koordiniert bekämpft werden kann", bekräftigt Schieder.

"Auch in Österreich muss gegen jene, die über Umwege versuchen, sich vor ihrer Steuerpflicht zu drücken, streng vorgegangen werden. Die SPÖ wird den Kampf gegen Steuerbetrug sowohl auf europäischer Ebene als auch in Österreich weiter vorantreiben", so der Finanzstaatssekretär. (Schluss) ah/bj

