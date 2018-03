Lehrerdienstrecht - Stronach/Lugar: Nach Neugebauer will jetzt auch Foglar bremsen

Wien (OTS) - "Der Wunsch von ÖGB-Chef Foglar, die Sozialpartner in die Verhandlungen zum Lehrerdienstrecht weiterhin einzubinden und nicht über deren Kopf hinweg etwas zu beschließen ist nur der Versuch, weiterhin jegliche Reformen zu vereiteln. Nach Neugebauer will jetzt auch Foglar bremsen", kritisiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. "Man sieht ja, was bisher bei sämtlichen Verhandlungen mit den Gewerkschaften herausgekommen ist: nichts!" Es sei ein Gebot der Stunde, "dass Faymann und Spindelegger endlich im Sinne jener Betroffenen eingreifen, auf die niemand Rücksicht nimmt: "Die Schüler, die das Recht auf ordentliche Ausbildung durch motivierte Lehrer haben", erinnert Lugar.

Lugar erinnert die Gewerkschaftsvertreter auch daran, "dass es immer noch das Parlament ist, das Gesetze formuliert und beschließt. Dabei ist die gesicherte Ausbildung der Schüler immer im Focus. Wir sind nicht dazu da, die Wünsche der Sozialpartner automatisch durchzuwinken."

