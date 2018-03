"Mehr Netto vom Brutto": BZÖ-Widmann: "Guten Morgen, Herr Foglar!"

"BZÖ steht mit dem Fair-Tax-Modell als einzige Partei für eine deutliche Senkung der Steuern- und Abgabenquote"

Wien (OTS) - "Noch gerade rechtzeitig vor den Nationalratswahlen wacht nun auch ÖGB-Chef Foglar aus seinem Dauerschlaf auf und will nun auch eine Steuerentlastung. Mit dem sozial gerechten BZÖ-Fair-Tax-Modell bleibt den Österreichern mehr Netto vom Brutto. Das verlangen wir schon seit Jahren, da ist der ÖGB-Chef mit seiner Forderung um Lichtjahre hinten nach. Da kann ich nur sagen: Guten Morgen, Herr Foglar!", sagte heute BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag. Rainer Widmann zum Ö1-Interview von Foglar.

"Durch die hohe Steuerprogression und der Inflation verbleibt dem Arbeitnehmer am Lohnzettel immer weniger Netto vom Brutto, was in weiterer Folge auch die Kaufkraft auffrisst. Das belastet in überproportionaler Weise niedrigere und mittlere Einkommensbezieher. Daher runter mit den Steuern, denn das bedeutet mehr Beschäftigung, mehr Wachstum und mehr Wohlstand. Das BZÖ steht mit dem Fair-Tax-Modell als einzige Partei für eine deutliche Senkung der Steuern- und Abgabenquote", so Widmann.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ