Grünewald zu Spindelegger: Bei Forschung alle Regierungsziele verfehlt und Glaubwürdigkeit verspielt

Konzentration der Forschungsagenden in einem Ressort langjährige Forderung der Grünen

Wien (OTS) - Als "langjährige Forderung der Grünen" bezeichnet Wissenschaftssprecher Kurt Grünewald den Vorstoß des Vizekanzlers Spindelegger die Forschungsagenden in einem Ressort zu bündeln. "Die Erweiterung der Kompetenzen des Wissenschaftsministeriums wäre wünschenswert, die Frage, ob diese neuen Aufgaben im Bereich der angewandten und betriebsnahen Forschung derzeit auch seriös bewältigbar wären, bleibt allerdings offen,"sagt Grünewald.

"Alle Regierungsvorhaben wie zwei Prozent des BIP für Universitäten und Fachhochschulen zur erreichen sind nicht mehr glaubhaft und die so hoch gepriesene Uni-Milliarde entpuppt sich als wenig effektiv. Auch die FIT-Strategie ist finanziell nicht abgesichert und die wirklichen Erfolge Töchterles sind spärlich", argumentiert Grünewald. Wie Töchterle die Balance zwischen Grundlagenforschung und der betriebsnahen Forschung garantieren wird, steht in den Sternen und die Gefahr, dass die Unis mit ihrer Lehre und Forschung hier zum "fünften Rad am Wagen" werden könnten ist nicht von der Hand zu weisen.

Daher sagt Grünewald zu Spindeleggers Vorschlag "Ja, aber" und warnt vor billigen Vorwahlfantasien und Machtansprüchen. "Man muss wissen über was man abstimmt, das wird auch die ÖVP zu Kenntnis nehmen müssen".

