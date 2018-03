Vilimsky zu Rauch: Wer selbst BUTTER. am Kopf hat soll nicht mit Steinen werfen

Wien (OTS) - "Dass ausgerechnet die ÖVP den Genossen vorwirft die Copy-Paste-Tasten zu bemühen, wenn es um den Wahlkampf geht, ist schon etwas skurril", sagte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky. Habe doch die ÖVP mit der bundesdeutschen Werbeagentur BUTTER. selbige selbst am Kopf, erinnerte Vilimsky an den seinerzeitigen Schröder-Wahlkampf, den die Agentur mit der "Merkel-Steuer" in den Sand gesetzt habe.

Jetzt feiere die ÖVP die "ganz neue Idee" der Faymann-Steuer mit eben dieser Agentur, die übrigens das erste Mal einen Wahlkampf für eine nicht-linke Partei übernommen habe. "Ob die ÖVP mit wiederverwerteten SPD-Slogans etwas anderes als einen roten Stern reißen wird, wissen wir spätestens am Wahlabend", so Vilimsky.

