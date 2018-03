Auer zu Täuschungsschutz: Unterschriftenaktion "Bauern"-Brot läuft weiter

Täuschung mit Landschaften, Bauernidylle, Trachten und Fähnchen abstellen

Wien (OTS) - Die Petition "Bauernbrot ist Brot vom Bauernhof" wurde binnen dreier Monate von 40.000 Unterstützerinnen und Unterstützern unterschrieben. Diesen Schwung will der Bauernbund nützen und führt die erfolgreiche Aktion, die als Initiative der "Bäuerinnen" und der Direktvermarktungsorganisation "Gutes vom Bauernhof" gestartet wurde, nun bis 30.09.2013 weiter. "Gemeinsam wollen wir erreichen, dass die Bezeichnung 'Bauer' nur mehr für bäuerliche Produkte verwendet werden darf. Ob Bauernbrot oder Bauernkäse - die Bezeichnung 'Bauer' soll nicht als reine Marketing- und Werbebezeichnung dienen, sondern den Konsumenten eine klar erkennbare Bezeichnung von Produkten aus bäuerlicher Herkunft sicherstellen", erklärt Bauernbund-Präsident Jakob Auer zur Zielsetzung.

Etikettenschwindel unterbinden

"Dem überbordenden Etikettenschwindel bei der Kennzeichnung, wo mit Landschaften, Bauernhofidylle, Trachten, Wimpeln und Fähnchen suggeriert wird, dass Produkte vom Bauernhof kommen, gehören abgestellt", will Auer jetzt den politischen Druck in der Lebensmittelkennzeichnung und beim Täuschungsschutz erhöhen.

Mit ihrer Unterschrift können sich Unterstützer auch weiterhin für eine korrekte Verwendung des Begriffs "Bauern" für Lebensmittel aussprechen. Nach Ende der Aktion wird das Unterschriftenpaket im Herbst an Bundesminister Rudolf Hundstorfer, zuständig für Konsumentenschutz, übergeben. "Nur wenn wir den politischen Druck erhöhen, kommen die Verbraucher zu ihrem Recht auf eine ehrliche und korrekte Lebensmittelkennzeichnung. Noch nie war das Interesse der Öffentlichkeit so stark, dass Betrug bei der Lebensmitteletikettierung ein Riegel vorgeschoben wird", erinnert Auer abschließend an den europäischen Skandal um falsch deklariertes Pferdefleisch aus Rumänien.

