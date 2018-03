ORF III mit letzter Bundesratssitzung vor der Sommerpause und "Der Kaufmann von Venedig" von den Bregenzer Festspielen

Am 18. Juli im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information überträgt am Donnerstag, dem 18. Juli 2013, ab 9.00 Uhr live die letzte Bundesratssitzung vor der Sommerpause. Es kommentieren Andreas Heyer, Christine Mayer und ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs.

Die Bregenzer Festspiele bringen mit dem "Kaufmann von Venedig" eine mit Spannung erwartete Welturaufführung auf die Bühne - und ORF III bringt das Großereignis auf die TV-Bildschirme. Am Donnerstag, dem 18. Juli, überträgt ORF III live-zeitversetzt um 20.15 Uhr die Oper des polnischen Komponisten André Tchaikowsky nach William Shakespeares Komödie. Das Werk entstand in den 1970er und 1980er Jahren, kam allerdings noch nie zur Aufführung. Nun kann ganz Österreich der Premiere im Festspielhaus beiwohnen. Für die Inszenierung verantwortlich zeichnet der britische Opernregisseur Keith Warner, Erik Nielsen dirigiert die Wiener Symphoniker. In den Rollen glänzen u. a. Adrian Eröd, Christopher Ainslie, Richard Angas, Charles Workman, Jason Bridges und Kathryn Lewek.

Bereits am nächsten Tag folgt in ORF 2 dann das nächste Bregenz-Highlight: Um 21.20 Uhr beginnt die Live-Übertragung der "Zauberflöte" von der großen Seebühne.

Danach (23.20 Uhr) sucht ORF III den filmischen Zugang zu Shakespeares Stück über Liebe und Geld, Gnade und Gesetz und präsentiert den Film "Der Kaufmann von Venedig" aus dem Jahr 2004, opulent in Szene gesetzt von Regisseur Michael Radford mit Schauspielern wie Al Pacino als Shylock, Jeremy Irons als Antonio, Joseph Fiennes als Bassanio und Lynn Collins als Portia.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at