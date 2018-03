Rauch zu Darabos: Sozialistischer Copy-Paste-Populismus vom feinsten

Neuigkeiten aus dem "War-alles-schon-mal-da-Room" – Als nächstes Slogans aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf 2008?

Wien, 17. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Die Sozialisten betreiben mal wieder Copy-Paste-Populismus vom feinsten", sagt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den heutigen Neuigkeiten aus dem "War-alles-schon-mal-da-Room". So versucht der gescheiterte Verteidigungsminister Darabos heute mit dem Titel einer ZDF-Serie aus dem Jahr 2009 zu provozieren. "Gratulation an den Zentralsekretär für antiquierte Konzepte. Was kommt als nächstes? Slogans aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf 2008? Wir sind gespannt." Rauch sieht darin erneut den Beweis, dass die SPÖ keine Ideen und Konzepte für die Zukunft Österreichs hat: "Das einzige, was die Sozialisten können, ist internationale Slogans und Kampagnen zusammen zu manschen und Steinzeit-Sozialismus zu praktizieren." Der ÖVP-General abschließend: "Die Genossen sollten endlich den Fernseher abschalten und Ideen für Österreich entwickeln. Denn mit Halbwahrheiten und kategorischen Njets kommt unser Land nicht weiter." ****

