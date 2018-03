BUNDESJUGENDVERTRETUNG ad BZÖ: Jugendlobby stärken statt neue Scheinstrukturen schaffen!

BJV ist seit mehr als zehn Jahren als gesetzliche Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen verankert.

Wien (OTS) - Zu den heutigen Forderungen von Ursula Haubner hinsichtlich der Einrichtung eines Kinder- und Jugendrates stellt die Bundesjugendvertretung (BJV) klar, dass es sehr wohl eine Interessenvertretung für junge Menschen in Österreich gibt: "Bevor die Familiensprecherin des BZÖ hier Forderungen aufstellt, sollte sie sich mit den aktuellen Institutionen und Gesetzen im Kinder- und Jugendbereich eingehend befassen. Gemäß Bundes-Jugendvertretungsgesetz gibt es seit 2001 die Bundesjugendvertretung als gesetzliche Interessenvertretung aller Kinder und Jugendlichen in Österreich. Die BJV macht sich somit als Lobby für junge Menschen stark. Gemäß Gesetz ist die BJV in Jugendfragen den anderen SozialpartnerInnen gleichgestellt - genauso wie der Seniorenrat bei SeniorInnenangelegenheiten", betont BJV-Vorsitzende Laura Schoch.

Die BJV nehme ihren Auftrag, Lobbying für junge Menschen zu betreiben und die Politik der Regierung auf Jugendverträglichkeit zu prüfen, sehr ernst. Fest stehe aber, dass man als Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen immer noch stärker dafür kämpfen müsse, in ALLEN Fragen, die junge Menschen betreffen, einbezogen zu werden:

"Hier liegt der Ball bei den politischen EntscheidungsträgerInnen, den gesetzlichen Status der BJV tatsächlich wahrzunehmen und mit Leben zu füllen", so Schoch.

In Richtung BZÖ weist die Vorsitzende darauf hin, dass es keinen Sinn mache, zusätzliche Gremien im Kinder- und Jugendbereich zu schaffen, bevor nicht bestehende Strukturen wahrgenommen und genützt werden. "Die BJV hat gemeinsam mit ihren 52 Mitgliedsorganisationen eine umfassende Expertise in Kinder- und Jugendfragen und bringt diese immer wieder konstruktiv in Arbeitsgruppen und Verhandlungen ein. Diese Einbindung muss aber noch ausgebaut werden", erklärt Schoch.

Gerade hinsichtlich des demografischen Wandels sei es höchst an der Zeit, dass bei politischen Entscheidungen das Wohl junger Menschen entsprechend berücksichtigt und die Teilhabe junger Menschen und ihrer Interessenvertretung gewährleistet wird. "Hier braucht es in Zukunft mehr Zusammenarbeit und ernst gemeinte Partizipationsmöglichkeiten, Unwahrheiten zu verbreiten ist hier absolut fehl am Platz", so Schoch abschließend.

