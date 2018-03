Stronach/Lugar: Faymann soll Österreicher über weitere Griechenland-Zahlungen aufklären

Wien (OTS) - Team Stronach Klubobmann Robert Lugar verlangt von SPÖ-Bundeskanzler Faymann und ÖVP-Finanzministerin Fekter Aufklärung darüber, welche weiteren Zahlungen an Griechenland nach den Wahlen auf Österreich zukommen werden. Nach Angaben der "Süddeutschen Zeitung" droht Griechenland nach dem Sommer eine Finanzierungslücke von bis zu zehn Milliarden Euro. "Offenbar will man den Österreichern und Deutschen vor den Wahlen das wahre Ausmaß des Desasters verheimlichen. Nach den Wahlen kommt dann der große Crash, für den die europäischen Steuerzahler zahlen müssen. Die Bürger haben aber ein Recht darauf zu erfahren, was mit ihrem Steuergeld zukünftig passieren wird", so Lugar.

Für Lugar ist es offensichtlich, dass Griechenland die Vorgaben für Reformen niemals umsetzen kann. "Leidtragenden dieser verfehlten Politik sind auch die Bürger Griechenlands, die von den Hilfszahlungen nicht profitieren, weil das Geld nur in das korrupte System und in die Banken fließt. Daher muss jetzt endlich reiner Tisch gemacht werden, anstatt weitere Milliarden an Steuergeld zu überweisen", so Lugar.

"Es ist auch klar, dass die angebliche "Griechenland-Rettung" von Anfang an ein schwerer Fehler war. Spätestens nach der Wahl werden wir 200 Milliarden Euro Nachlass gewähren müssen; insgesamt sind das dann 300 Milliarden. Dazu kommen weitere Finanzierungslücken. Die Forderung der Opposition, Griechenland pleitegehen zu lassen, hätte nur 100 bis 150 Milliarden Euro gekostet", rechnet Lugar vor.

