FPÖ-Vilimsky: Darabos ist Flip-Flopper des Jahres

Wien (OTS) - "Auch wenn SPÖ-Wahlkampf-Warlord Darabos in einer Aussendung völlig zu Recht den Zick-Zack-Kurs von ÖVP-Obmann Spindelegger beim Thema Forschung kritisiert, darf nicht darauf vergessen werden, dass der erste Preis für Meinungsänderungen und Stimmungsschwankungen dem gescheiterten Ex-Verteidigungsminister selbst gebührt", ernannte Vilimsky Darabos zum "Flip-Flopper" des Jahres.

Habe doch der in seiner Fehlfunktion als Verteidigungsminister noch friedliche SPÖ-Warlord die Wehrpflicht "...in Stein gemeißelt", um sie wenig später abschaffen zu wollen, erinnerte Vilimsky. "Darabos ist somit der letzte Politiker in Österreich, der eine Berechtigung hat, bei anderen Meinungsumschwünge zu kritisieren", betonte Vilimsky.

Offenbar habe Darabos in seiner neuen Fehlfunktion als SPÖ-Wahlkampfleiter in seinem War-Room zu viel US-Fernsehen geschaut und dort den im US-Wahlkampf verwendeten Begriff des "Flip-Floppers" aufgeschnappt, den er nun unbeholfen versuche auf den Österreichischen Wahlkampf umzumünzen, vermutet Vilimsky. "So richtig verstanden dürfte Darabos die seinerzeitige US-Wahl-Strategie jedoch nicht haben, konnte er doch im gestrigen Report-Interview nicht einmal ansatzweise erklären wie er dazu kommt, den Begriff 'Flip-Flopper' in Österreich zu verwenden, wo doch die Mehrzahl der Menschen damit Badeschlapfen assoziiert", zeigte Vilimsky die skurrile SPÖ-Wahlstrategie auf.

