FPÖ-Leyroutz: Seen-Untersuchungsausschuss wird durch überhastete Zeugenladungen immer mehr zur Farce

Klagenfurt (OTS) - In seiner Kritik an dem von den Koalitionsparteien beschlossenen Fahrplan des Seen-Untersuchungs-Ausschusses sieht sich der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Mag. Christian Leyroutz, bestätigt. "Den Abgeordneten liegt erst ein Bruchteil der angeforderten Unterlagen vor, und diese sind den Ausschussmitgliedern erst am Montag zugekommen. In dieser kurzen Zeit war es nicht möglich, sich in die Unterlagen intensiv einzuarbeiten. Die sich daraus ergebenden Probleme sind bei den heute stattfinden Zeugenbefragen bereits massiv zu Tage getreten", so Leyroutz.

Es zeige sich, dass viele für die Befragung wesentliche Unterlagen dem Ausschuss noch nicht zugeleitet worden sind. Mit dem frühen Befragungstermin habe Lesjak es den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses unmöglich gemacht, sich umfassend und ausführlich in die Materie einzuarbeiten, um so die Zeugenbefragungen mit der notwendigen Sorgfaltspflicht vorzubereiten. Zudem könnten Befragungen und Vorhaltungen an die Zeugen nur dann vorgenommen werden, wenn die entsprechenden Schriftstücke allen Ausschussmitgliedern vorliegen würden. Die Freiheitlichen hätten auf diesen Umstand im Vorfeld der Sitzung mehrfach ausdrücklich hingewiesen. So habe sich die Vorsitzende selbst bei ihrer Befragung auf einen im Vorfeld des Seenverkaufs abgeschlossenen "Letter of Intent" berufen, dessen Vorhaltung an den Zeugen vom Rechtsbeistand des U-Ausschusses als nicht zulässig erklärt wurde. Daher sei die Terminfestlegung der heutigen Zeugenbefragung durch Lesjak auf das Schärfste zu kritisieren. "Die heutige Sitzung des Untersuchungsausschusses kann als reines Ablenkungsmanöver der Vorsitzenden verstanden werden. Der Seen-Untersuchungsausschuss wird durch überhastete Zeugenladungen immer mehr zur Farce. Durch ihre Koalitionstreue hat Lesjak den Boden der Fairness und Transparenz in der Führung des U-Ausschusses verlassen. Denn durch die rasche Ladung der Zeugen Schaunig-Kandut und Rohr wird eine ernsthafte Befragung dieser Personen durch die Abgeordneten unmöglich gemacht", so Leyroutz.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272