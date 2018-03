RfW-BO Amann zu Heinisch-Hosek: Ein klares "Nein" zur Frauenquote für die Privatwirtschaft!

Die Wirtschaft wisse die Leistungsfähigkeit von Frauen zu schätzen. Gesellschaftspolitische Entwicklungen "auf Knopfdruck" "abpressen" zu wollen, das funktioniere nicht.

Wien (OTS) - "Ein klares "Nein" zur Frauenquote für die Privatwirtschaft: Auch wenn Heinisch-Hosek das noch so oft verlangt, deshalb wird diese "Steinzeitforderung" nicht neuer - und schon gar nicht richtiger. Auf derartige Zurufe kann die Wirtschaft gut verzichten!", so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann. Gesellschaftspolitische Entwicklungen "auf Knopfdruck" "abpressen" zu wollen, das funktioniere nicht.

Bei Forderungen wie der Frauenquote für Führungspositionen schwinge auch immer indirekt der Vorwurf mit, Betriebe würden Frauen grundsätzlich diskriminieren - was eine völlige Verkehrung der Tatsachen sei. Die Wirtschaft wisse die enorme Leistungsfähigkeit von Frauen nämlich zu schätzen. Und wenn in manchen Branchen Frauen unterrepräsentiert seien, liege das ganz sicher nicht an den "bösen" Betrieben, sondern vor allem am jahrzehntelangen Versagen sozialistischer Bildungspolitik und an realen branchenspezifischen Gegebenheiten. Zudem würden etliche Unternehmen beispielsweise auch in die Kinderbetreuung investieren, um der Vereinbarung von Familie und Beruf entgegen zu kommen. "Da könnte die Frauenministerin ansetzen und sich für eine zusätzliche steuerliche Entlastung für solche Betriebe einsetzen. Aber die Ministerin beweist lieber durch die ständige Wiederholung von unrichtigen Behauptungen, dass sie von der Privatwirtschaft wirklich keine Ahnung hat", so Amann.

Amann erinnert auch daran, dass Heinisch-Hosek zwei "Schröpfpakete" mitbeschlossen habe, die auch weibliche Angestellte, Arbeiterinnen, Unternehmerinnen massiv belasten würden. "Ein besseres Auskommen mit dem Einkommen und die Entlastung des Faktors Arbeit - das wären wichtige Themen, auch für Frauen. Dafür hätte sich die Ministerin stark machen sollen. Das dürfte sie aber wahrscheinlich zu wenig interessieren, als hochbezahlte Politikerin und spätere Polit-Pensionsbezieherin", so Amann.

