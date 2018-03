Verärgerte Anrainer sperrten Mauthausner Donaubrücke

Bürger fordern vom Land NÖ sofortigen Baustart der B123 Umfahrungsstraße Pyburg-Windpassing.

Ennsdorf (OTS) - 3 Stunden lang konnte heute kein einziges Fahrzeug die Mauthausner Donaubrücke passieren, ein Verkehrschaos war die Folge. Grund dafür war eine Protestveranstaltung der verkehrsgeplagten Anrainer an der B123 in Windpassing (Gemeinde Ennsdorf) und Pyburg (Gemeinde St. Pantaleon/Erla), Bezirk Amstetten. 25.000 Fahrzeuge, davon 1/3 Schwerverkehr wälzen sich täglich durch die beiden Ortschaften. Seit 30 Jahren wird für eine Umfahrungsstraße gekämpft. Bis vor kurzem war Licht am Ende des Tunnels: Alle Bescheide sind rechtskräftig, der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat Beschwerden gegen die Trasse (§12) und die Enteignungen mehrmals abgewiesen. Das Vorhaben wurde ausgeschrieben und es gibt einen Bestbieter.

Mitte Juni verhängte das Land NÖ jedoch einen Projektstopp, aufgrund eines neuerlichen Einspruchs. Dies war auch der Auslöser für die heutige Protestversammlung. Die Anrainer sehen die Schuld beim Land. "Der neuerliche Einspruch war nur möglich, weil das Land NÖ im Verfahren schlichtweg das eigene Landesgesetz missachtete", erklärt Anrainersprecher Herbert Pühringer. Das Land NÖ hat einem Grundeigentümer, der ein dingliches Recht auf Grundstücken eingetragen hat, keine Parteienstellung zuerkannt. Und diesen Fehler auch gleich 2-mal begangen. Der VwGH gab im März 2013 dem Beschwerdeführer Recht, das Land musste daher einen Bescheid schicken, der nun wieder beeinsprucht wurde.

Die Anrainer sehen jedoch keinen Grund warum mit dem Bau nicht begonnen werden könne: Der Einspruch ist ident mit einem schon vom VwGH abgewiesenen Einspruch. Und der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat dem Einspruch bereits keine aufschiebende Wirkung zuerkannt!

"Die Zeit für einen Baubeginn ist gekommen! Wir fordern Landeshauptmann Pröll auf, Verantwortung zu übernehmen und den Bauauftrag zu geben", sagt Pühringer. Sollte das Land nicht einlenken, wollen die Anrainer weitere Protestblockaden organisieren.

