Darabos: Zick-Zack-Kurs von Spindelegger auch beim Thema Forschung

"Dieser Mann kann nicht Kanzler"

Wien (OTS/SK) - Die Liste der Themen, bei denen ÖVP-Chef Michael Spindelegger durch Herumlavieren und plötzliche Positionsänderungen auffällt, wird länger und länger. "Nun auch beim Thema Forschung. Während die ÖVP-Mitarbeiter in der Lichtenfelsgasse noch brav langjährige Positionen der ÖVP in die Tasten klopfen, verkündet Spindelegger im Alleingang einen Kurswechsel. Der ÖVP-Obmann wird mit seinem Zick-Zack-Kurs zunehmend zur Belastung seiner eigenen Partei. Selbst der ÖVP-Wirtschaftsminister verweigert seinem Obmann bei diesem Thema die Gefolgschaft und macht kein Hehl aus seiner Skepsis", sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos am Mittwoch im Gespräch mit dem SPÖ-Pressedienst. ****

Hintergrund: ÖVP-Sekretär Rauch gab in einer Stellungnahme für die Austrian Cooperative Research (ACR) die ÖVP-Position bekannt: "Die Verantwortlichkeiten im System sind klar verteilt; eine Zentralisierung der außeruniversitären Forschung wird weder den unterschiedlichen strukturellen und inhaltlichen Gegebenheiten der Institutionen gerecht, noch kommt sie jenen Institutionen entgegen, die eine regionale Verankerung haben." Das ist heute, Mittwoch, in "Der Standard" und "Die Presse" nachzulesen.

Zick-Zack in der Steuerpolitik, bei der Bankenabgabe, beim Bienenschutz, beim Amtsgeheimnis, bei der Reform des Mafia-Paragraphen, bei der Zweckwidmung der Wohnbauförderung, beim Lehrerdienstrecht, dem Konjunkturpaket, dem Golan-Abzug und nun auch in der Forschungspolitik: "Die Liste der Wankelmütigkeiten des ÖVP-Chefs geht auf keine Kuhhaut mehr - bald wird auch der Platz in Aussendungen knapp dafür", so Darabos, der es abschließend auf den Punkt bringt: "Dieser Mann kann nicht Kanzler." (Schluss) mo/ah

