Stronach/Lugar Versicherungsmodell der Solidarhaftung bei Hochwasser ist abzulehnen

Versuch einer versteckten Steuer - wer in absolut sicheren Bereichen wohnt, könnte nicht Leistungen aus dem Vertrag beziehen

Wien (OTS) - "Mit ihrem Modell einer Solidarhaftung bei Hochwasser wollen die Versicherungen nur an der Umverteilung des Geldes verdienen - diese Idee ist abzulehnen und entspricht nicht der Grundidee einer Versicherung", erklärt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. Schließlich sei eine Versicherung nur als solche zu bezeichnen, "wenn der, der einzahlt, auch Leistungen aus dem Vertrag beziehen kann - wie etwa bei einer Pflicht-Krankenversicherung", so Lugar. Was die Versicherungen vorschlagen, lasse sich preiswerter und ohne hohe Verwaltungsleistung über einen gesetzlichen Pflichtbeitrag zu einem Hochwasserfonds umsetzen.

Es gehe nicht an, in allen Lebensbereichen das Risiko eines Einzelnen auf die Allgemeinheit abzuwälzen, um die Budgets der Versicherungsunternehmen zu schonen. "Wenn jemand mit der Unterstützung eines Bürgermeisters in einer gefährdeten Zone - etwa zu nahe an einem Bach - gebaut hat, können nicht all jene, die in absolut sicheren Bereichen wohnen, automatisch über eine Pflichtversicherung zur Kasse gebeten werden. Das ist dann keine Versicherung, sondern eine versteckte Steuer, um die Säckel der Assekuranzen zu füllen", mahnt Lugar.

