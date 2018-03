Drumartic gewinnt den VIER PFOTEN Bandcontest LIONS, ROCK!

Beim gestrigen Finale in Wien überzeugte der Song "A New Day" der Lienzer Band Drumartic feat. Kathy M. Howser die prominente Jury

Wien (OTS) - Die fünfköpfige Percussion-Band Drumartic feat. Kathy M. Howser aus Lienz, Osttirol überzeugte beim VIER PFOTEN Bandcontest LIONS, ROCK! die prominente Jury, bestehend aus Armin Doppelbauer von Puls 4, Österreichs Vertreterin beim diesjährigen Eurovision Songcontest Natália Kelly, Michael Paukner, Sänger der Band "Excuse me Moses" und Marcus Smaller, Sänger von "3 FEET SMALLER". Die internationale Tierschutzorganisation selbst war durch den Gründer und Präsident von VIER PFOTEN Heli Dungler und Katja Brunner, Director of Communications, vertreten. "Es ist das erste Mal, dass wir einen Band-Contest veranstaltet haben. Eine durch und durch positive Erfahrung! Es ist einfach eine schöne Sache, engagierte, junge Bands zu fördern. Die rege Teilnehme freut uns sehr - mit der Aktion konnten wir viele junge Menschen für den Tierschutz begeistern", so Heli Dungler.

Der Contest wurde zum Anlass des 25-Jahres-Jubiläums der internationalen Tierschutzorganisation veranstaltet. Insgesamt nahmen 26 Bands und Einzelkünstler teil - fünfzehn aus Österreich, zehn aus Deutschland und eine Teilnehmerin aus der Schweiz. In einem Facebook-Voting vom 8. bis 14. Juli wurden zunächst vier Finalisten von den Nutzern der Online Community ausgewählt. Veranstaltungsort des Finales war das "Local" auf der Heiligenstätterstraße im 19. Wiener Gemeindebezirk, in dem die vier beliebtesten Beiträge gestern der Jury präsentierten wurden. Die dargebrachten Songs reichten von alternativem Rock, über Punkrock bis hin zu Percussion Pop. Die Jury zeigte sich von der Vielfalt beeindruckt: Spaß an der Performance, tolle Stimmen und starke Bühnenpräsenz, kritische Auseinandersetzung mit dem Thema und qualitativ hochwertige Arrangements.

Drumartic feat. Kathy M. Howser überzeugten mit "A New Day"

Vier Burschen (Peter Lindsberger, Markus Wendlinger, Markus Warscher und Rene Mair) und eine charismatische Sängerin (Kathrin Mußhauser): Das sind Drumartic feat. Kathy M. Howser aus Lienz (www.drumartic.at). Die fünfköpfige Band trommelte sich mit "A New Day" zum Sieg. Das Lied punktete bei der Jury durch seine mitreißenden Beats, die groovige Stimme von Kathy und fetzige Instrumente - wie das aus 60 Meter Abflussrohren selbst gebaute Plastophone. Die naturverbundenen Bandmitglieder haben eine hohe Affinität zu Tieren. Insgesamt kommen sie auf rund hundert Haus- und Nutztiere in ihrer Umgebung. Sängerin Kathy besitzt sogar eine "kleine Armee" von Laufenten. Gewonnen hat die Band eine professionelle Studioaufnahme ihres Songs im Wiener Tonstudio Cosmix sowie eine Reise nach LIONSROCK, dem Großkatzenrefugium von VIER PFOTEN in Südafrika, das dem Contest mit seinem Namen Pate stand (www.lionsrock.org). Dort soll die Band noch einmal ihren Siegersong am 4. Oktober, beim diesjährigen World Animal Day Event, performen. Außerdem soll der Song auch künftig in den Kommunikationsmaßnahmen von VIER PFOTEN Verwendung finden.

Den Gewinnersong "A New Day" finden Sie unter http://youtu.be/4jalBd1ea8U.

Copyright Fotos: VIER PFOTEN / Anita Barilits

VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Heli Dungler gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertise, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde und -katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und Haustiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Österreich, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Rumänien, Schweiz, Südafrika, Ungarn, Ukraine und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. 2013 feiert die Organisation ihr 25-jähriges Jubiläum.

