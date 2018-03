AVISO: Foto-/Drehtermin, 23.7./10:45 Uhr: Caritas setzt ein Zeichen gegen den Hunger

Wien (OTS) - Weltweit hungert eine Milliarde Menschen. Und noch immer stirbt alle zwölf Sekunden ein Kind an den Folgen von Hunger und Unterernährung. Die Caritas macht auf diese vermeidbare Tragödie ab 23. Juli mit einer österreichweiten Kampagne aufmerksam. "Hunger ist kein Naturgesetz", sagt Michael Landau, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, im Vorfeld des Kampagnenstarts. "Der Hunger in großen Teilen der Welt ist Ausdruck einer globalen Tragödie, gegen die wir gemeinsam vorgehen können und müssen."

Domglocken und Luftballons

In Wien findet zum Auftakt, um 10:45 Uhr, eine Kundgebung am Stephansplatz statt. Caritasdirektor Michael Landau und Caritas-Auslandshilfechef Christoph Schweifer berichten über die aktuelle Situation in Ländern wie dem Südsudan oder Äthiopien und darüber, welche Schritte die nächste Bundesregierung setzen muss, um aktiver gegen die ungerechte Verteilung von Nahrungsmitteln weltweit vorzugehen. Um 11.15 Uhr steigen dann 500 Luftballons mit Botschaften in den Himmel, während die Glocken des Stephansdoms als Zeichen der Aufmerksamkeit außertourlich läuten.

www.wall-of-hope.at: Jedes Foto spendet Saatgut

Mit diesem Tag geht auch die Facebook-App "Wall of Hope" online, mit der Menschen in diesem Land ein sichtbares und solidarisches Zeichen für eine Zukunft ohne Hunger setzen können. Jeder/Jede kann sein/ihr Profil-Foto auf einer langen virtuellen Mauer hinterlassen und dabei ganz einfach helfen: Denn für jedes Bild spendet die BAWAG P.S.K. 25 Cent. "Mit 25 Cent können sich hungernde Menschen in den betroffenen Gebieten Saatgut für einen Quadratmeter Ackerland leisten", betont Landau. Auf www.wall-of-hope.at kann man sich ansehen, wer bereits ein Zeichen gegen Hunger gesetzt hat und auch unabhängig von Facebook spenden. Von 9 bis 12 Uhr werden vor Ort Fotos von interessierten PassantInnen für die "Wall of Hope" gemacht

