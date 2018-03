27. Sommeruniversiade - Karlheinz Töchterle gratuliert dem erfolgreichen Team von Unisport Austria

Vier Medaillen und zahlreiche Spitzenplatzierungen für österreichische Studierende

Wien (OTS) - "Die 27. Sommeruniversiade in Kazan hat einmal mehr eindrucksvoll gezeigt: Die österreichischen Athlet/innen gehören in vielen Bereichen zu den besten Studierendensportler/innen der Welt", gratuliert Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle dem erfolgreichen Team von Unisport Austria. In den vergangenen Tagen haben die 31 Athletinnen und Athleten in insgesamt zwölf Disziplinen vier Medaillen und zahlreiche Spitzenplatzierungen erreicht. Die Organisation und Entsendung wird im BMWF durch "Unisport Austria" abgewickelt.

"Die heimischen Universitäten sind ein wesentliches Element für den Breiten- und Spitzensport in Österreich", verwies Töchterle auf die Bereitstellung sportlicher Infrastruktur, Ausbildung und Forschung. Bernhard und Paul Sieber, Goldmedaillengewinner im leichten Ruder-Doppelzweier, studieren Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der WU Wien bzw. technische Physik an der TU Wien. Bronze für Österreich holten Kathrin Unterwurzacher (Studium der Pädagogik an der Universität Innsbruck) im Judo Einzel, Elisabeth Eberl (Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Graz) im Speerwurf und Andreas Vojta (Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der WU Wien) im 800-Meter-Lauf.

Weitere Top-Ten Platzierungen des Teams von Unisport Austria:

- Im schweren Ruder-Doppel belegten Stefanie Borzacchini und Katharina Lobnig im Finale B Platz drei.

- Christina Sperrer ruderte im leichten Einzel auf Platz fünf.

- Die österreichische Fahnenträgerin Nadine Brandl erzielte den fünften Platz im Synchronschwimmen Solo.

- Constantin Blaha sprang im Ein-Meter-Wasserspringen auf Platz sechs und im Drei-Meter-Wasserspringen auf Platz sieben.

- Die Beachvolleyball-Damen Magdalena Jirak und Lena Plesiutschnig erreichten Platz neun.

- Paul Kilbertus belegte den zehnten Platz im Stabhochsprung.

Die 27. Sommeruniversiade 2013 in Kazan (Russland) ist die größte Sportveranstaltung nach den Olympischen Sommerspielen. Vom 6. bis 17. Juli 2013 nahmen knapp 12.000 Studierende aus aller Welt an den Bewerben teil. Alle zwei Jahre - immer in den ungeraden Jahren -werden unter der Schirmherrschaft der FISU (International University Sports Federation) je eine Sommer- und eine Winteruniversiade veranstaltet. Neben den sportlichen Bewerben war die Universiade auch eine großartige Möglichkeit für Studierende aus der ganzen Welt, neue Kontakte zu knüpfen.

