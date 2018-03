Berenberg-Banker wechselt zur Runte, Stadtmüller & Mönkediek GmbH / Marc Scharfe verlässt das Berenberg Vermögensverwalter Office und wird zum Trusted Asset Advisor

Der Marktanteil der unabhängigen Vermögensverwalter wächst kontinuierlich, wie viele Erhebungen belegen. Denn das Vertrauen in Groß- und Privatbanken bleibt unverändert erschüttert, und so suchen gerade vermögende Privatkunden, aber auch institutionelle Anleger wie Stiftungen, caritative Organisationen und Versorgungswerke immer mehr die Unabhängigkeit und Kompetenz, die nur freie Vermögensberater bieten können.

Zu diesen unabhängigen Vermögensberatern gehört die Runte, Stadtmüller & Mönkediek GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, die vor wenigen Wochen neue, größere Geschäftsräume an der Savignystraße 22 im Frankfurter Westend bezogen hat. Das Unternehmen wurde erst vor drei Jahren gegründet, doch kann es schon jetzt mit einer nachhaltigen und erfolgreichen Entwicklung aufwarten. Das verwaltete Vermögen hat inzwischen eine Größenordnung von über einer Viertel Milliarde Euro erreicht, und die Nachfrage nach den ehrlichen Dienstleistungen der "Trusted Asset Advisors", wie die Firma sich auch nennt, ist ungebrochen. "Viele Kunden zeigen Ihre Zufriedenheit mit unserer Arbeit, in dem Sie uns im Kreis von Freunden und Geschäftspartnern weiterempfehlen." berichtet Christoph Runte, einer der Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter. Und sagt weiter:

"Einen besseren Beweis, dass unser auf Vertrauen und echter Unabhängigkeit basierendes Unternehmenskonzept stimmt und ankommt, kann es nicht geben. Wir sind frei von Interessenkonflikten und bleiben es."

Um das hohe Maß an Betreuungsqualität unverändert anbieten zu können, verstärkt sich die Runte, Stadtmüller & Mönkediek GmbH jetzt mit einem erfahrenen Kollegen, der bisher für die Hamburger Privatbank Berenberg tätig war. Marc Scharfe wechselt von seiner Aufgabe als Prokurist im Vermögensverwalter Office von Berenberg zu den Trusted Asset Advisors und wird dort als Relationship Manager in der direkten Kundenbetreuung seine Erfahrungen und Kompetenzen einbringen.

"Wir kennen Herrn Scharfe aus unserer Zusammenarbeit mit der Berenberg Bank und schätzen ihn persönlich wie fachlich sehr." sagt René Stadtmüller, ebenfalls Gründungsgesellschafter der Frankfurter Vermögensverwaltung. Und Stefan Mönkediek, dritter Mitgründer und Geschäftsführender Gesellschafter, ergänzt: "Er besitzt gesunden Menschenverstand sowie viel Erfahrung und Fachwissen und weiß sich sowohl mit Souveränität als auch mit Seriosität auf die Bedürfnisse der Kunden einzustellen. Das macht einen Trusted Asset Advisor aus, und so freuen wir uns, ihn zukünftig mit an Bord zu haben." Der 30-jährige Dipl-Kfm. (FH) war vor seinem Studium als Bankkaufmann für ein Institut aus dem öffentlich-rechtlichen Sektor tätig und ist zertifizierter Börsenhändler Kassamarkt an der Frankfurter Wertpapierbörse. In den vergangenen fünf Jahren hat er das Vermögensverwalter Office der Hamburger Bank mit aufgebaut und geprägt. Er verfügt damit über besondere Expertise in der Arbeit unabhängiger Vermögensverwalter, die er zum Wohle der Kunden gerne und aktiv in seine neue Aufgabe einbringen wird.

Und Mönkediek kann noch eine dritte Nachricht verkünden. Seine langjährige Erfahrung in der Arbeit für und mit Stiftungen hat er sich in den vergangenen Monaten an der Bildungsakademie der European Business School in Oestrich-Winkel zertifizieren lassen und kann sich nun auch "Stiftungsberater (ebs)" nennen. Die finale Bestätigung des gleichzeitig erarbeiteten Abschluss zum "Stiftungsmanager (ebs)" wird in wenigen Tagen erwartet. "Stiftungen bereichern unsere Gesellschaft in vielfältiger Weise. Dazu benötigen gerade sie unabhängige Beratung und eine professionelle Verwaltung ihres Vermögens. Wer bietet sich hier besser an als ein unabhängiger Vermögensverwalter?" fragt Mönkediek. Dass Aus- und Weiterbildung bei den Trusted Asset Advisors groß geschrieben wird zeigen auch die Verpflichtung eines weiteren Auszubildenden und des von Stadtmüller erworbenen Zertifikates Professionelles Immobilienmanagement (IHK). "Die Entwicklung junger Nachwuchskräfte und die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung aller Kolleginnen und Kollegen ist uns besonders wichtig und wird den langfristigen und partnerschaftlichen Kundenbeziehungen zugutekommen", so Stadtmüller.

