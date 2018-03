Seiko Instruments erweitert erfolgreiche Quarz-Produktlinie um sehr kleine und außergewöhnlich dünne SCX Serie

Neu-Isenburg (ots) - Seiko Instruments hat mit dem SC-32S einen neuen 32.768kHz Quarz in 100% bleifreiem SMD Keramikgehäuse herausgebracht. Der SC-32S eignet sich deshalb besonders zur automatischen Bestückung von Leiterplatten mit hoher Bauteilpackungsdichte.

Quarze werden als sehr genaue Taktgeber in energieeffizienten Systemen wie Uhren, Laufzeitüberwachungs-Schaltungen und anderen Echtzeitanwendungen eingesetzt. Speziell als Sekundärtakt für Mikroprozessoren ermöglichen sie einen extrem niedrigen Energieverbrauch im Stand-by-Betrieb.

Der SC-32S ist das erste Modell aus der neuen SCX Serie mit sehr kleinem (3.2 x 1.5mm) und besonders flachem (0.75mm) Gehäuse. Den SC-32S gibt es mit einer Lastkapazität von 7pF, 9pF und 12,5pF.

SCX Quarze nutzen einen Stimmgabelresonator zur Frequenzerzeugung. Der fotolithografische Herstellungsprozess garantiert hohe Zuverlässigkeit, geringe Alterung (3ppm pro Jahr) und ausgezeichnete Schock- und Hitzebeständigkeit. Die Feinabstimmung des Stimmgabelresonators auf 32.768kHz erfolgt mittels eines sehr präzisen, fokussierten Ionenstrahls, wodurch eine hohe Frequenzstabilität über einen großen Temperaturbereich (-40°C bis +85°C) gewährleistet wird.

Der SC-32S ist in Volumenstückzahlen verfügbar. Kostenlose Muster können ab sofort bei der Seiko Instruments GmbH oder der lokalen Vertretung angefordert werden.

Seiko Instruments unterstützt seine Kunden bei der Anpassung und Optimierung der kundenspezifischen Oszillatorschaltung mit Hilfe des Circuit Matching Services (CMSS). Weitere Details inklusive einer großen Auswahl von Referenzdaten sind online unter

http://speed.sii.co.jp/pub/compo/quartz/cADetailEN.jsp frei

verfügbar.

Seiko Instruments ist ein namhafter Hersteller von elektronischen Bauteilen. Seit 1983 bieten wir Hightech-Produkte im Bereich Telekommunikation, Point of Sales und für industrielle Anwendungen in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten an. Unsere Kunden, selbst Marktführer in ihrem Geschäftsbereich, schätzen unsere Leistungsfähigkeit und Qualität.

