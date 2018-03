ifp-Fachtagung "Freizeitwelten im Umbruch"

Am Di, 1.10.2013 widmet sich die ifp-Fachtagung in der Wiener Urania den veränderten Lebenswelten von jungen Menschen.

Wien (OTS) - Die Lebenswelten von Jugendlichen haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Die ifp-Fachtagung "Freizeitwelten im Umbruch" beleuchtet am Di, 1. Oktober 2013 von 13.30 bis 17.00 die Identitätsfindung Jugendlicher innerhalb dieses gesellschaftlichen Umbruchs aus verschiedenen Perspektiven. Fachvorträge von Univ-Prof. Ing. Dr. Erich Ribolits und Dr.in Zorica Rakic thematisieren die schwindende Differenzierung zwischen Privat und Öffentlich sowie Arbeit und Freizeit und die Suche nach Orientierung und Erfahrungsräumen. Zwischen den Vorträgen zeigt das wienXtra-Medienzentrum mit "Gemma Festl", Freizeit in Kurzfilmen von Jugendlichen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich.

Das Ende der Privatheit?

Die Grenzen zwischen verschiedenen Lebensräumen wie Schule, Arbeit, Freizeit verschwinden zunehmend. Gesellschaftliche Umbrüche werden von Jugendlichen schnell in ihr Leben integriert - so auch das Ende differenzierter Lebenswelten. Erich Ribolits beleuchtet diese gesellschaftliche Entwicklung und thematisiert, welche Aufgaben sich dadurch für die Jugendarbeit ergeben. In seinem Vortrag stellt der Bildungsforscher die Frage, ob es noch Räume gibt, wo man sich verstecken kann. Kann man vom Ende der Privatheit sprechen?

Identitätsbildung, Strategien und Konzepte in der Freizeitpraxis

Anknüpfend an die Frage nach dem Verschwinden der Privatheit, sucht die Soziologin und Jugendarbeiterin Zorica Rakic in ihrem Vortrag nach Räumen zur Selbstdarstellung. Welche Orte gibt es für Jugendliche, um sich von Erwachsenen unbeobachtet zu entfalten, ihre Identität zu finden und anders sein zu können? Sie sind auf der Suche nach Orientierungswerten, neuen Erfahrungshorizonten und Zukunftsperspektiven. Gleichzeitig lösen aktuelle gesellschaftspolitische Voraussetzungen und wirtschaftliche Bedingungen Ängste und Unsicherheiten aus, die es auf politischer Ebene zu lösen gilt.

Jubiläumsfeier "40 Jahre Grundkurs Jugendarbeit"

Im Anschluss an die Tagung, von 17.30 bis 21.00, lädt das wienXtra-ifp zur Jubiläumsfeier "40 Jahre Grundkurs Jugendarbeit". Der Grundkurs des institut für freizeitpädagogik stellt eine Basisqualifizierung für ehren- und hauptamtliche MitarbeiterInnen der Wiener Kinder- und Jugendarbeit dar. Die Jubiläumsfeier zeigt mit einer anekdotischen Rückschau, wie die Fortbildung in den letzten 40 Jahren laufend auf gesellschaftliche Veränderungen und Kinder- und Jugendtrends eingegangen ist.

