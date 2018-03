Personelle Veränderung im Team Stronach Landtagsklub

Martin Rutter folgt Alois Dolinar als Landtagsabgeordneter nach

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - "Leider ist es Alois Dolinar aufgrund seines aktuellen Gesundheitszustandes nicht mehr möglich sein Mandat weiter auszuüben", erklärt der Klubobmann des Team Stronach Hartmut Prasch, der sich gleichzeitig bei Dolinar für seine ausgezeichnete politische Arbeit bedankt. "Alois Dolinar ist ein menschlicher Gewinn für das Team Stronach, er steht, als Mitglied der slowenischen Minderheit in Kärnten, exemplarisch für die Offenheit unserer Bewegung. "Lojze" wird uns auch nach seinem Rücktritt vom Abgeordnetenamt weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen", so Prasch.

Am Donnerstag wird mit Martin Rutter der Nachfolger Dolinars als Abgeordneter offiziell angelobt. Der 30-jährige Unternehmer stammt aus Klagenfurt-Land und war bis zu seinem Wechsel zum Team Stronach in der Gründungsphase im Herbst 2012 bei den Kärntner Grünen, auch in Vorstandsfunktionen, aktiv. Rutter ist nach der stv. Klubobfrau des Team Stronach, Isabella Theuermann, der jüngste Abgeordnete im Kärntner Landtag. Er wird sich im "Hohen Haus" thematisch vor allem den Bereichen Umwelt, Energie, Nachhaltigkeit, Verkehr und Jugend widmen.

"Mit der Angelobung Rutters ist das Team Stronach die mit Abstand jüngste Fraktion im Landtag, die darüber hinaus über eine ausgezeichnete Mischung aus erfahrenen Kräften und politischen Newcomern verfügt. Rutter unterstützt mit seinem politischen Talent und seiner Auffassungsgabe den eingeschlagenen Weg unserer Gruppierung und wird nahtlos an die Tätigkeit Dolinars anschließen", betont Prasch.

