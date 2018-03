International anerkannte Sprachzertifikate: Studierende stellen Fremdsprachkompetenz unter Beweis

Studierenden werden ausgezeichnete Fremdsprachkenntnisse gemäß des "Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen" (GERS) attestiert

Wien (OTS) - Studierende des Masterstudienganges "Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung" der Fachhochschule des bfi Wien stellen mit dem Erwerb international anerkannter Fremdsprachzertifikate ihre Sprachkompetenz unter Beweis.

In zentralen Prüfungen der nationalen Kulturinstitute, erlangten im Sommersemester 2013 alle Studierenden des Studiengangs, die sich der Zertifizierung stellten, das angestrebte Sprachzertifikat gemäß GERS. "Eine 100%ige Erfolgsquote ist ein sehr erfreuliches Ergebnis. Für unsere Studierenden und uns. Mit der Übernahme eines Teiles der Prüfungskosten möchten wir diese Leistung honorieren. Gleichzeitig soll ein Anreiz geschaffen werden, dass noch mehr Studierende ihre Sprachkenntnisse zertifizieren lassen", sagt Dr.in Elisabeth Springler, Leiterin des Studienganges.

Für berufsbegleitend Studierende ist Zeitmanagement ein wichtiges Thema, Fremdsprachenerwerb ist zeitintensiv. Wie diese diametral auseinanderstrebenden Felder in Einklang gebracht werden können, zeigt das Best Practice Beispiel des international ausgerichteten Studienganges mit alternativen Unterrichtsformen und flexiblen Lehrmethoden.

In der Pflichtsprache Englisch sowie in den Wahlpflichtsprachen Französisch, Spanisch und Russisch, betreuen muttersprachlich Lehrende im Schnitt 15 Studierende. Dies ermöglicht, die individuellen Kenntnisse auszubauen. Themenabhängig werden darüber hinaus muttersprachliche Fach-ExpertInnen in die Lehrveranstaltungen eingebunden.

Ergänzende Angebote des interkulturellen Austausches - wie International Weeks, die im Besonderen berufstätigen Studierenden einen internationalen Austausch ermöglichen, und Auslandssemester -werden von der Fachhochschule organisiert.

Informationen zum Studiengang "Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung":

Lehrveranstaltungssprache: Deutsch

Abschluss / Titel: Master of Arts in Business, MA

Aufnahmeverfahren: schriftliche Bewerbung, Multiple-Choice-Test, strukturiertes Interview

Auslandssemester: Doppelabschluss an der Groupe ESC Dijon in Frankreich ist möglich

Bewerbungsfrist: 15. Juni

Studiendauer: 3 Semester

Studienplätze: berufsbegleitend 66 / Jahr

Studienzeiten: dreimal pro Woche abends und samstags tagsüber Zugangsvoraussetzungen: Abschluss eines rechts-, Ingenieur-, sozial-oder wirtschaftswissenschaftlichen Studiums, nachgewiesene Kenntnisse in BWL (8 ECTS), Rechnungswesen (8 ECTS), Rechtslehre (6 ECTS), Englisch (4 ECTS - gilt nicht für Native Speakers)

