"Glatt&Verkehrt": Ö1 überträgt fünf Konzerte live

Wien (OTS) - Noch bis 28. Juli findet in Krems das Festival "Glatt&Verkehrt" statt. Ö1 überträgt fünf Konzerte live: Sam Lee (25.7.), Avishai Cohen Quartett (26.7.) sowie einen ganzen "Sufi Soul"-Konzerttag mit Fatima Tabaamrant, Alireza Ghorbani und Dorsaf Hamdani sowie Carlou D (27.7.). Als Mitschnitt sendet der Festivalsender u.a. die Uraufführung von Martin Ptaks "River Tales", eine Auftragskomposition von Ö1 (22.8.).

Die 17. Ausgabe des Festivals "Glatt&Verkehrt" bringt über 30 Konzerte, wobei deren Austragungsorte von der säkularisierten gotischen Kirche bis zum historischen Donaudampfer reichen. Das Finale wird vom 24. bis 28. Juli in der Sandgrube 13 ausgetragen, im akustisch großartigen wie atmosphärisch idyllischen Innenhof der Winzer Krems. Hier bringt sich auch Ö1 als Mitveranstalter mit zahlreichen Live-Übertragungen und einer Fülle an hochkarätigen Mitschnitten ein: Mirjam Jessa und Albert Hosp präsentieren fünf Konzerte live, darunter den ganzen Konzerttag am Samstag, den 27.7. mit Sufi-Soul von Marokko, Iran, Tunesien bis zum Senegal.

Zum Auftakt sendet Österreich 1 am Donnerstag, den 25.7. um 17.30 Uhr "Piano Forte", einen exquisiten Klavierabend von Norwegen bis Kuba: u.a. mit dem Christian Wallumrod Ensemble. Vor allem "Travelling People" (Englands Roma), Kelderash und Sinti haben es Sam Lee, der neuen Stimme aus dem Vereinigten Königreich angetan - fein arrangiert mit Sinn für originelle Vertonung, doppelte Böden und Momente voller Lyrik. Seinen Auftritt im Thementag "Poesie Album -Songs aus drei Kontinenten" überträgt Ö1 live am Donnerstag, den 25.7. um 19.30 Uhr; weitere Mitschnitte des Abends folgen am Freitag, den 26.7. ab 17.30 Uhr - u.a. mit Marino Formenti und David Moss sowie dem Keziah Jones Trio.

Auf eine "Mittelmeer-Kreuzfahrt - Von Salento über Griechenland zum Nahen Osten" begibt sich das Festival am Freitag, den 26.7.: Ab 22.45 Uhr ist Ö1 live dabei, wenn ein veritabler Weltstar des Jazz, der israelische Kontrabassist Avishai Cohen, mit seinem Ensemble die Bühne betritt. Weiters musizieren Babis Papadopoulos und die "Canzoniere Greganico Salentino". Danach sendet Ö1 einigen Juwelen aus 17 Jahren Festivalgeschichte.

Samstag, der 27.7. steht im Zeichen von "Sufi Soul - Ekstatisches vom Maghreb bis Persien" und ist in voller Länge live in Ö1 ab 17.05 Uhr mitzuerleben. Zwischen den Konzerten gibt es Interviews und Features. Den Abend eröffnet um 18.00 Uhr Fatima Tabaamrant aus Marokko - charismatische Sängerin, Schlüsselfigur für die Rechte der Frauen in der Berber-Kultur und Verfasserin engagierter Dichtung. Um ca. 19.20 Uhr folgt zur Einstimmung auf den Auftritt von Alireza Ghorbani ein Interview mit dem Künstler. Klassische persische Musik, Werke des Wissenschaftlers und Poeten Omar Khayyam sowie des Sufi-Dichters Rumi sind um 20.00 Uhr Ausgangspunkt für eine luxuriös besetzte Klangreise vom 12. Jahrhundert ins Jetzt mit den faszinierenden Stimmen von Alireza Ghorbani aus Iran und Dorsaf Hamdani aus Tunesien. Ergänzend bringen die "Hörbilder" in der Pause um 21.30 Uhr das Feature "Mali-Fieber - Eine Reise zum Festival au Désert" bevor um 22.30 Uhr der dritte Live-Einstieg folgt: Der senegalesische Sänger und Gitarrist Carlou D verbindet mystisch aufgeladene Ruf-Antwort-Gesänge mit der Groove-Lastigkeit von Funk und dem improvisatorischen Gestus des Jazz, dazu webt er Elemente aus der senegalesischen Popmusik ein.

Am Donnerstag, den 22. August ist in "Zeit-Ton" um 23.03 Uhr die Uraufführung von Martin Ptaks "River Tales" zu hören - eine Auftragskomposition von Radio Ö1 und dem Land Niederösterreich.

Nähere Informationen zum Programm von "Glatt&Verkehrt" und Kartenbestellungen unter der Tel. Nr.: 02732/90 80 33 oder per E-Mail an tickets @ noe-festival.at, Ö1-Clubmitglieder erhalten ermäßigten Eintritt. Weitere Informationen unter: http://www.glattundverkehrt.at und oe1.ORF.at.

