Schwarze Sulm: Grüne Anfrage an Berlakovich eingebracht

14 Grüne Fragen an Umweltminister zu geplantem Kraftwerk im südweststeirischen Naturjuwel.

Wien (OTS) - Gleich 14 Fragen muss nun Umweltminister Berlakovich zu den umstrittenen Kraftwerksplänen an der Schwarzen Sulm in Schwanberg (Bezirk Deutschlandsberg) beantworten. Denn die Grüne Umweltsprecherin im Parlament, NAbg. Christiane Brunner, hat gemeinsam mit Vize-Klubobmann NAbg. Werner Kogler, der ja auch Landessprecher und Nationalratsspitzenkandidat der Grünen Steiermark ist, eine detaillierte Anfrage eingebracht - so wollen die Grünen etwa folgendes konkret wissen:

- Im steirischen Landtag hat Landeshauptmann Voves am 18. Juni 2013 bekannt gegeben, dass in der Stellungnahme im Mahnverfahren daran festgehalten werde, dass das Wasserkraftwerk an der Schwarzen Sulm im übergeordneten öffentlichen Interesse läge. Wird das Bundesministerium dies inhaltlich akzeptieren?

- Was hat das Treffen der Bediensteten des Umweltministeriums und des Landes Steiermark im Juni 2013 in Graz betreffend Abstimmung der Vorgangsweise ergeben?

- Die Projektwerber haben eine umfassende Änderung des geplanten Projekts (Verlegung der Druckrohrleitung auf die andere Uferseite, Verlegung des Krafthauses) angekündigt. Wurde für die Änderung bereits um eine forst- und wasserrechtliche Bewilligung angesucht? Wenn ja, in welchem Umfang?

- Warum erteilen Sie dem Landeshauptmann der Steiermark keine Weisung, um eine zügige Abwicklung des Verfahrens sicherzustellen und drohende Strafzahlungen an die EU zu verhindern?

- Wie hoch wären die zu erwartenden Strafzahlungen, die Österreich zu leisten hätte?

- Werden die drohenden Strafzahlungen an die EU vom Land Steiermark oder vom Bund zu tragen sein? Auf welche Rechtsgrundlage stützt sich diese Einschätzung?

Die komplette Anfrage finden Sie hier:

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_15572/fname_315973.pdf

Für Kogler und Brunner ist völlig klar, dass Berlakovich "einschreiten wird müssen, um das Naturjuwel zu retten:

Landeshauptmann Voves scheint weiterhin kein Interesse daran zu haben - weder an der drohenden Naturzerstörung noch am drohenden volkswirtschaftlichen Schaden durch die möglichen EU-Strafzahlungen. "Es wird unumgänglich sein, dass sich Bundesminister Berlakovich der Sache annimmt und gegebenenfalls mit Weisung als Oberbehörde einschreitet", so die beiden Grünen Abgeordneten, die gleichzeitig ankündigen, dass der Widerstand gegen das Projekt in jedem Fall weitergehen wird.

