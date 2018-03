ORF SPORT + mit den Highlights von der Salzkammergut Trophy und der 49. Internationalen Badener Meile

Am 18. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 18. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der Salzkammergut Trophy 2013 um 20.15 Uhr, von der 49. Internationalen Badener Meile um 20.30 Uhr, von den Ironman European Championships in Frankfurt um 20.45 Uhr, von der FIA European Rallyecross Championship in Schweden um 21.15 Uhr und vom DTM-Rennen am Norisring um 22.15 Uhr.

Der Portugiese Luis Leao Pinto gewann die Salzkammergut Trophy 2013 in neuer Rekordzeit vor dem Tschechen Ondrej Fojtik und Rupert Palmberger aus Deutschland. Mit einer Zeit von 9:53:38 fährt Pinto zum ersten Mal seit Willi Vorderderfler 2005 unter die magische 10-Stunden-Marke. Bester Österreicher wird Bernhard Eisl aus Abersee.

Staatsmeister Gerhard Mayr mit Sahir holte sich bei der 49. Internationalen Badener Meile im Badener Trabrennverein den Sieg. Platz zwei sicherte sich der Slowene Marko Slavic mit Defender MS, Platz drei ging an Johann Lichtenwörther mit Akkon.

