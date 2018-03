Cineplexx erweitert "Cineplexx Opera" Standorte

Opernhighlights aus der New Yorker Metropolitan Opera nun auch in Wörgl und Wr. Neustadt zu sehen

Wien (OTS) - Aufgrund der großen Nachfrage zeigt Cineplexx die Opernhighlights aus der New Yorker Metropolitan Opera ab 05. Oktober 2013 erstmals an zehn Standorten.

Vorhang auf für die preisgekrönte Live-Veranstaltungsreihe aus der New Yorker Metropolitan Opera. Zum Start der 7. Saison von "Cineplexx Opera" erweitert Cineplexx aufgrund der großen Nachfrage die Standorte um Wörgl und Wr. Neustadt. Somit können sich nun auch Opern-Liebhaber in Tirol und Niederösterreich auf die Vorstellungen in ihrem Bundesland freuen. Der Vorverkauf für das Abonnement ist bereits gestartet. Neben Opernklassiker wie "Tosca", "La Bohème", "La Cenerentola" oder Mozarts "Cosi fan Tutte", zeigt "Cineplexx Opera" auch ganz besondere Werke wie Dvoráks "Rusalka" oder "Die Nase" von Schostakowitsch.

"Oper im Kino": Erstmals zehn Vorstellungen an zehn Standorten

Nach der Eröffnung des Programms von Operndiva Anna Netrebko am 05. Oktober mit Tschaikowsky's "Eugen Onegin" erwartet die Besucher heuer ein besonders vielfältiges Programm. "Wir freuen uns, dass wir unseren Besuchern nun bereits an zehn Standorten in ganz Österreich die Opernhighlights aus der New Yorker MET präsentieren können", sagt Christof Papousek, Geschäftsführer der Constantin Film Unternehmensgruppe.

Rechtzeitig Karten sichern

Ab sofort können Abonnements für die Vorstellungen in Wr. Neustadt und Wörgl auf der Website www.cineplexx-opera.at und an den Kinokassen erworben werden. Der Vorverkauf für die übrigen Standorte läuft bereits seit Anfang Mai. Ein Abo für alle zehn Opern-Übertragungen ist zum Preis von 250 Euro erhältlich. Einzeltickets sind um 30 Euro zu erwerben. "Wir rechnen auch diese Saison wieder mit ausverkauften Kinosälen und begeisterten Besuchern", sagt Christof Papousek, Geschäftsführer der Constantin Film Unternehmensgruppe.

Programm 2013/2014:

5. Oktober 2013, 19 Uhr

Tschaikowsky EUGEN ONEGIN (ca. 225')

Mit Anna Netrebko, Oksana Volkova, Piotr Beczala, Mariusz Kwiecien, Alexei Tanovitsky

Dirigent: Valery Gergiev, Produktion: Deborah Warner

Gesungen in Russisch (mit deutschen Untertiteln)

26. Oktober 2013, 19 Uhr

Schostakowitsch DIE NASE (ca. 135')

Mit Andrey Popov, Alexander Lewis, Paulo Szot

Dirigent: Pavel Smelkov, Produktion: William Kentridge

Gesungen in Russisch (mit deutschen Untertiteln)

9. November 2013, 19 Uhr

Puccini TOSCA (ca. 215')

Mit Patricia Racette, Roberto Alagna, George Gagnidze, John Del Carlo Dirigent: Riccardo Frizza, Produktion: Luc Bondy

Gesungen in Italienisch (mit deutschen Untertiteln)

14. Dezember 2013, 19 Uhr

Verdi FALSTAFF (ca. 200')

Mit Lisette Oropesa, Angela Meade, Stephanie Blythe, Jennifer Johnson Cano, Paolo Fanale, Ambrogio Maestri, Franco Vassallo

Dirigent: James Levine, Produktion: Robert Carsen

Gesungen in Italienisch (mit deutschen Untertiteln)

8. Februar 2014, 19 Uhr

Dvorák RUSALKA (ca. 240')

Mit Renée Fleming, Emily Magee, Dolora Zajick, Piotr Beczala, John Relyea

Dirigent: Yannick Nézet-Séguin, Produktion: Otto Schenk

Gesungen in Tschechisch (mit deutschen Untertiteln)

1. März 2014, 18 Uhr

Borodin FÜRST IGOR (ca. 270')

Mit Oksana Dyka, Anita Rachvelishvili, Sergey Semishkur, Ildar Abdrazakov, Mikhail Petrenko, Stefan Kocán

Dirigent: Gianandrea Noseda, Produktion: Dmitri Tcherniakov

Gesungen in Russisch (mit deutschen Untertiteln)

15. März 2014, 18 Uhr

Massenet WERTHER (ca. 195')

Mit Lisette Oropesa, Elina Garanca, Jonas Kaufmann, David Bizic, Jonathan Summers

Dirigent: Alain Altinoglu, Produktion: Richard Eyre

Gesungen in Französisch (mit deutschen Untertiteln)

5. April 2014, 19 Uhr

Puccini LA BOHÈME (ca. 205')

Mit Anita Hartig, Susanna Phillips, Vittorio Grigolo, Massimo Cavalletti, Patrick Carfizzi, Oren Gradus, Donald Maxwell

Dirigent: Stefano Ranzani, Produktion: Franco Zeffirelli

Gesungen in Französisch (mit deutschen Untertiteln)

26. April 2014, 19 Uhr

Mozart COSÌ FAN TUTTE (ca. 245')

Mit Susanna Phillips, Isabel Leonard, Danielle de Niese, Matthew Polenzani, Rodion Pogossov, Maurizio Muraro

Dirigent: James Levine, Produktion: Lesley Koenig

Gesungen in Italienisch (mit deutschen Untertiteln)

10. Mai 2014, 19 Uhr

Rossini LA CENERENTOLA (ca. 220')

Mit Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez, Pietro Spagnoli, Alessandro Corbelli, Luca Pisaroni

Dirigent: Fabio Luisi, Produktion: Cesare Lievi

Gesungen in Italienisch (mit deutschen Untertiteln)

Live-Übertragung in zehn Cineplexx Kinos

"Oper im Kino" ist in folgenden zehn Cineplexx Kinos zu erleben:

In den Village Cinemas Wien Mitte, Cineplexx Wienerberg (Wien), Cineplexx Linz, Cineplexx Graz, Cineplexx Salzburg City, Cineplexx Hohenems, Cineplexx Villach, Cineplexx Bozen sowie in den Cineplexx Kinos Wörgl und Wr. Neustadt.

Constantin Film Holding GmbH

Constantin Film-Holding GmbH wurde 1951 als Filmverleih in Österreich gegründet. Ende der 1960er Jahre wurde ein zweites Standbein im Bereich Kinobetrieb geschaffen. In diesem Segment wurden bis Anfang der 1990er Jahre 25 traditionelle Kinos und Kinocenter betrieben. Danach folgte ein Strukturwandel im Kinobetriebsbereich. Im Jahr 1993 wurde die Cineplexx Kinobetriebe GmbH gegründet, ein Tochterunternehmen der Constantin Film Holding GmbH. Das Unternehmen entwickelte sich in einer Zeit, als viele traditionelle Kinos in Österreich verschwanden und Multiplex-Kinos den Markt eroberten. Constantin Film reagierte auf diesen Trend und bildete in Österreich eine Gruppe mit 20 Kinos und 157 Leinwänden. Darüber hinaus bestehen traditionelle Lichtspieltheater mit insgesamt 16 Sälen. 2009 startete die Cineplexx INTERNATIONAL GmbH die Expansion ins benachbarte Ausland und eröffnete in Bozen/Südtirol das erste Kino außerhalb Österreichs. Ebenso übernahm Cineplexx in Zagreb ein Kino in der Innenstadt und legte damit den Grundstein für die Expansion in Kroatien. 2011 und 2012 folgten weitere Cineplexx Kinos in Kroatien, Serbien, Montenegro und Mazedonien. Die letzte Expansion erfolgte im Mai 2013 mit der Eröffnung von fünf Cineplexx Multiplex Kinos in Slowenien. Aktuell werden 94 Leinwände außerhalb Österreichs bespielt. Heute ist Cineplexx mit 35 Multiplex- und 6 traditionellen Standorten in Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Montenegro, Mazedonien und Italien vertreten und bietet in 267 Sälen ca. 60.000 Sitzplätze. Mit rund 1.100 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2012 einen Umsatz von 115 Millionen Euro. 2012 begrüßten die Cineplexx Kinos rund 10,5 Millionen Besucher.

Mehr Informationen auf www.cineplexx.at

