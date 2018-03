EANS-News: C-QUADRAT lagert Provisionsabrechnung an externen Spezialisten aus

Wien/Frankfurt (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Unternehmen

Im Zuge der Fokussierung auf das Kerngeschäft

Asset Management und der Optimierung bestehender Geschäftsprozesse, lagert C-QUADRAT die gesamte Provisionsabrechnung an die rosicon GmbH aus.

"Bei der Auswahl unserer Partner stehen Qualität und Professionalität an erster Stelle. Wir setzen großes Vertrauen in das Know-how und die jahrelange Expertise der Spezialisten von rosicon", sagt Alexander Schütz, Gründungs- und Vorstandsmitglied von C-QUADRAT.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit C-QUADRAT einen derart erfolgreichen und bekannten Asset Manager für uns gewinnen konnten. Im Outsourcing der Provisionsabrechnung sehen wir einen Markt mit großem Potential und bieten mit Hilfe modularer Dienstleistungspakete für jeden Bedarf eine maßgeschneiderte Lösung", so Wolfgang Breu, geschäftsführender Gesellschafter von rosicon.

Die rosicon GmbH ist ein deutsches IT Consulting Unternehmen mit Spezialisierung auf Provisions- und Vergütungsabrechnung. rosicon ist unter anderem für Allianz Global Investors, Ampega Investment und Universal Investment tätig.

C-QUADRAT ist ein Asset Manager, spezialisiert auf quantitative und diskretionäre Absolut- und Total Return-Strategien. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und notiert seit 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. C-QUADRAT hat sich mit der Analyse von Investmentfonds und als innovativer Asset Manager einen Namen gemacht. Sowohl institutionelle Kunden als auch Privatanleger vertrauen auf das Know-how von C-QUADRAT. Mit Büros in Wien, London, Frankfurt und Genf sowie Vertriebsaktivitäten in 17 Ländern ist C-QUADRAT europaweit aktiv.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: C-QUADRAT Investment AG Stubenring 2 A-1010 Wien Telefon: +43 1 515 66-0 FAX: +43 1 515 66-159 Email: c-quadrat @ investmentfonds.at WWW: www.c-quadrat.at Branche: Finanzdienstleistungen ISIN: AT0000613005 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andreas Wimmer

Stubenring 2

A-1010 Wien

Tel.: +43 1 515 66 316

Mail: a.wimmer @ investmentfonds.at

www.c-quadrat.com