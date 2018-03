Kulturgeschichte(n) im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing

Stübing (OTS) - Anlässlich des Jubiläumsjahres - 50 Jahre Österreichisches Freilichtmuseum Stübing - gibt es zum ersten Mal die Möglichkeit einzigartige Kulturerlebnisse in Form von Open-Air Konzerten und Freiluft-Theater in der harmonischen Kultur- und Naturlandschaft des Freilichtmuseums zu besuchen. Die Tickets zu sämtlichen Veranstaltungen der Kulturgeschichte(n) sind im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing unter der Tel. Nr.:

+43(0)3124/53700 bzw. unter service @ freilichtmuseum.at oder über Ö-Ticket unter www.oeticket.com erhältlich.

Folgende Kulturgeschichte(n) finden demnächst im Österreichischen Freilichtmuseum statt:

Theater: Leonce & Lena nach Georg Büchner gespielt von Steinbauer & Dobrowsky

Datum: 19.07. & 09.08.2013, Beginn: 20:00 Uhr, Einlass: ab 18 Uhr Ticket: Euro 20,-- (erhältlich im ÖFM Stübing)

Das Theaterstück "Leonce & Lena" nach Georg Büchner beschreibt eine Liebesgeschichte zwischen Prinz Leonce von Popo und Prinzessin Lena von Pipi, die um einer Zwangsheirat zu entgehen, unerkannt einander direkt in die Arme flüchten. Was wird das Resultat sein:

Happy End oder Betrug? Steinbauer & Dobrowsky laborieren an Idealen zwischen Liebe & Anarchie und haben diese einzigartige Liebesgeschichte und deren Handlung dem Spielort des Museumstals angepasst.

KONZERT: Großmütterchen Hatz Salon Orkestar

Datum: 26.07.2013 , Beginn: 20:00 Uhr, Einlass: ab 18 Uhr

Ticket: Euro 25,-- (erhältlich im ÖFM Stübing und bei Ö-Ticket)

Die 5-köpfige Combo setzt mit viel Humor Stücke aus der Klezmer Tradition und Eigenkompositionen mit Einflüssen aus anderen Musikrichtungen wie Pop, Folk-Rock, Ska und Jazz um. Auch die österreichische Folklore "Jodler" und Elektronik findet sich in ihrer Musik. Mit ihrem bunten Auftreten und Repertoire ist diese zufällig entstandene Bandformation erfolgreich. Die Verbindung zwischen den virtuosen MusikerInnen, den traditionellen Stücken und den tanzbaren Eigenkompositionen, sowie die unbändige Spielfreude, die sich automatisch auf das Publikum überträgt, machen jeden Auftritt zu einem Erlebnis.

KONZERT: Aniada a Noar & In Compagnia

Datum: 23.08.2013, Beginn: 20:00 Uhr, Einlass: ab 18 Uhr

Ticket: Euro 25,-- (erhältlich im ÖFM Stübing und bei Ö-Ticket)

Seit mittlerweile 30 Jahre steht das Ensemble Aniada a Noar in unveränderter Besetzung auf der Bühne und gibt der alpenländischen Volksmusik, auf ihrem gemeinsamen Weg, neue Perspektiven. Bei der laufenden Begegnung und Auseinandersetzung mit österreichischen ebenso wie mit Musikanten aus vielen anderen Ländern wie bei In Compagnia geben sich Innovation und Tradition die Hand und werden zu etwas Neuem. Die Kontinuität ihrer musikalischen Arbeit und die Leidenschaft, Instrumente und Stimmen einzusetzen, machen das Geheimnis dieses Quartetts und ihrer Formationen aus.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Freilichtmuseum Stübing

GF Mag. Egbert Pöttler

Email: egbert.poettler @ freilichtmuseum.at, T.: 03124/53700

