Alsergrund: Führung im "Kosmopolitischen Gotteshaus"

Wien (OTS) - Die ehrenamtliche Bezirkshistorikerin und Leiterin des Bezirksmuseums Simmering, Petra Leban, kennt die Geschichte der Wienerstadt genau. Gerne lässt die Expertin andere Menschen an ihrem Wissen über bedeutsame Orte, Prunkbauten, Gotteshäuser und andere Sehenswürdigkeiten teilhaben. Am Samstag, 20. Juli, veranstaltet der Verein "Rhythmus und Kultur" eine interessante Führung durch die Votivkirche (9., Rooseveltplatz 8). Um 11.00 Uhr startet der Rundgang beim Haupteingang des Sakralbaus. Bei der rund 1 Stunde dauernden Tour redet Petra Leban über den Ruf der Votivkirche als "Kosmopolitisches Gotteshaus" und nimmt mit den Teilnehmern die reich bebilderten Fensterscheiben eingehend unter die Lupe. Die gräfliche Tumba des Niklas von Salm und der "Antwerpener Passionsaltar" werden ebenfalls besichtigt. Leban weist bei der Führung auf Zusammenhänge zwischen dem Spottlied "Auf der Simmeringer Had', hat's an Schneider verwaht" und der Votivkirche hin. Als Teilnahmebeitrag sind pro Person 9 Euro zu zahlen (inkl. Eintritt in das "Kirchenmuseum"). Der Verein ist Mitglied bei "Basis.Kultur.Wien" und hat diese Veranstaltung in Kooperation mit der Kirche und dem Bezirksmuseum Simmering auf die Beine gestellt. Informationen: Telefon 0676/81 18 25 411.

