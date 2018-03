Erinnerung: Morgen PK Selbstanzeige Tierschutzprozess Roland Düringer

Wien (OTS) - Prominente unterschreiben die Selbstanzeige wegen schwerer Nötigung und riskieren damit 5 Jahre Gefängnis; dazu 1500 Unterschriften + 100.000 PetitionsunterzeichnerInnen

Wann: Donnerstag 18. Juli 2013 um 10 Uhr

Wo: Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien

Das Wiener Oberlandesgericht und der Wr. Neustädter Staatsanwalt Mag. Wolfgang Handler sehen in der Androhung einer legalen Kampagne, sollte ein Modehaus nicht aus dem Pelzhandel aussteigen, eine schwere Nötigung. Mit ihrer Unterschrift schicken die UnterzeichnerInnen der Selbstanzeige ein ähnliches "Drohemail" an die Firma Eybl und zeigen sich dann wegen schwerer Nötigung bei der Staatsanwaltschaft an. 1500 Personen haben dies bereits getan, in 1 Woche werden die Selbstanzeigen übergeben.

Es unterzeichnen die Selbstanzeige und sprechen:

Kabarettist und Schauspieler Roland Düringer

ORF Comedy Chance Gewinner Duo "Zwa Voitrottln"

Strafverteidigerin und Buchautorin (Staatsgewalt: die Schattenseiten des Rechtsstaates) Dr. Katharina Rueprecht

Ehemals Hauptangeklagter VGT-Obmann DDr. Martin Balluch

Rückfragen & Kontakt:

Martin Balluch, Tel.: 01/929 14 98