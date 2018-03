Bundespräsident Heinz Fischer gratuliert Luc Bondy zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat dem langjährigen Intendanten der Wiener Festwochen, Luc Bondy, zum 65. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen bedeutende Arbeit für das österreichische Kulturleben würdigt. "An der Spitze der Wiener Festwochen haben Sie umsichtig und klug wesentliche Weichenstellungen vollzogen und der Welt des Theaters wichtige Impulse geschenkt. Ihr weit gespanntes Wirken ist zu einem unersetzlichen Mittelpunkt des Kulturlebens geworden und hat dazu beigetragen, das Verständnis meiner Landsleute für die Kunst zu wecken", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

