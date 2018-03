Kinderschutz: Mehr Ressourcen, Vernetzung und klare Zuständigkeiten gefordert!

Forderungen der Kinderliga zum 100. Geburtstag von Kinderschutz-Pionier Hans Czermak

Wien (OTS) - Am 18. Juli 2013 wäre der Kinderarzt Hans Czermak 100 Jahre alt geworden. Dem 1989 verstorbenen Vorkämpfer und Wegbereiter des Kinderschutzes in Österreich ist es u.a. zu verdanken, dass physische und psychische Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen seit mehr als 20 Jahren in Österreich gesetzlich verboten ist. Allerdings wissen nur rund ein Drittel aller Erwachsenen in Österreich von diesem Gewaltverbotsgesetz. Die Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit (Kinderliga) fordert daher von der neuen Regierung intensive Aufklärung und Bewusstmachung des Gewaltverbots gegen Kinder.

Diverse Studien zeigen, dass Kinder und Jugendliche weiterhin in hohem Ausmaß Vernachlässigung, körperlicher und sexueller Gewalt oder auch psychischer Gewalt wie Demütigungen, Beschimpfungen, Anschweigen oder Liebesentzug ausgesetzt sind. Kinderschutz ist demnach auch in Österreich noch immer ein wichtiges Thema, sowohl gesellschaftspolitisch, als auch innerhalb der Familien. Die Kinderliga fordert von der neuen Regierung eine bessere Kooperation der befassten Stellen - von Justiz bis Kinderschutzzentren - und eine klare politische Zuständigkeit für Kinder und Jugendliche.

Kinderschutz in Österreich: Aufklärung und Bewusstmachung dringend notwendig

"Kinderschutz-Pionier" Hans Czermak, der am 18. Juli 2013 seinen 100. Geburtstag feiern würde, hat bereits vor 30 Jahren eine der Ebenen struktureller Gewalt an Kindern aufgezeigt. Als Kinderarzt hat er die verheerende Wirkung einer körperlich strafenden oder demütigenden Erziehung erkannt. Durch sein Engagement hat er ein zumindest formales gesellschaftliches Umdenken und die Verabschiedung der Gewaltverbotsgesetze erreicht.

Seine Arbeit hat das Verhalten der Österreicher zweifellos beeinflusst. Die Gewaltprävalenz sinkt langsam aber stetig. Trotzdem geben auch heute noch 55% der 16- bis 20-jährigen jungen Männer und Frauen an, körperliche Gewalt in ihrer Kindheit und Jugend erlebt zu haben. Auch heute noch bekennen sich 50% der Eltern dazu, "leichte" Formen der Gewalt ("leichte Ohrfeige") als Erziehungsmaßnahmen anzuwenden, 16% bekennen sich zu "schweren" Körperstrafen ("den Po versohlen" oder mit Gegenständen schlagen).Nur 30% der Eltern ist das Gewaltverbot in der Erziehung überhaupt bekannt! Es ist davon auszugehen, dass ca. 600.000 Kinder und Jugendliche in Österreich aktuell mit alltäglicher Gewalterfahrung groß werden. "Diese Zahlen sind für mich erschreckend, weil sie ein Ausdruck für die stille Akzeptanz der Politik für den Status Quo sind", zeigt sich Klaus Vavrik, Präsident der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit (Kinderliga) betroffen. In Österreich wird zu wenig für die Bewusstseinsbildung zum Kinderschutz getan. Was mit jahrelange und intensive Bewusstmachung und Aufklärung erreicht werden kann, zeigen die Zahlen in Schweden. In Schweden kennen rund 90 % das Kinderstrafverbot, die Gewaltrate in der Kindererziehung liegt bei einem Viertel von jener in Österreich. "Es braucht deutlich mehr Bewusstseinsbildung, Aufklärungs- und Informationsarbeit und ein deutlicheres gesellschaftliches Bekenntnis, dass erzieherische Gewalt ein Unrecht gegenüber Kindern und Jugendlichen ist und tatsächlich eine Gesetzesverletzung darstellt", fordert daher Vavrik.

Forderung nach eindeutiger politischer Zuständigkeit für Kinder und Jugendliche und einer verbesserten Kooperation der befassten Stellen

98 Prozent aller Kinder werden physisch und psychisch gesund geboren. Ein paar Jahre später haben wir dann aber einen hohen Prozentsatz von Kindern, die mehr oder weniger psychisch belastet, im Sozialverhalten schwierig oder behandlungsbedürftig sind.

Schäden durch Traumafolgen sind häufig ein ganzes Leben lang wirksam und beeinträchtigen die Lebensqualität enorm. Betroffene Menschen leiden an Selbstwertstörungen, können sich oft nur schwer vertrauensvoll auf andere einlassen und Belastungen des Lebens schwerer ertragen und haben Schwierigkeiten ihren beruflichen oder privat-familiären Weg zu finden. "Ein Jugendlicher, der mit 15 Jahren in keine sinnvolle Berufsausbildung findet, braucht im Laufe seines Lebens von der Gesellschaft in etwa 2,2 Mio. Euro an Unterstützung. Das bedeutet, neben all den humanitären Aspekten gibt es auch handfeste ökonomische Gründe, weshalb Prävention im Bereich des Kinderschutzes ein höchst wichtiger Ansatz ist", macht Vavrik bewusst. "Sowohl Präventions- als auch Interventionsmaßnahmen gehören besser gebündelt. In Österreich sind die Themen, die Kinder und Jugendliche und insbesondere den Kinderschutz betreffen, auf viele unterschiedliche Stellen und verschiedene Ministerien aufgeteilt. Wer fühlt sich also wirklich zuständig für sie?" Die Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit (Kinderliga) fordert von der neuen Regierung eine verbindliche Kooperationsplattform aller im Kinderschutz befasster Organisationen und Institutionen und eine klare politische Zuständigkeit für Anliegen von Kindern und Jugendlichen.

www.kinderjugendgesundheit.at

