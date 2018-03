Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 17. Juli 2013. Von CORNELIA RITZER. "Inszenierung kurz vor Schluss".

Innsbruck (OTS) - Untertitel: 73 Tage vor der Nationalratswahl drängt die Bundesregierung bei den Lehrerdienstrecht-Verhandlungen auf einen Abschluss. Und versucht mit der Gründung einer Task-Force, die Bilanz der rot-schwarzen Koalition noch zu schönen.

Die altmodische Arbeitsgruppe hat ausgedient, das neue Allheilmittel für Probleme aller Art ist für die Bundesregierung die "Task-Force". Eine dieser - aus der Militärsprache entlehnten - Spezialeinheiten ist derzeit im Justizministerium von Ressortchefin Beatrix Karl (ÖVP) tätig und soll die unfassbaren Zustände in Untersuchungshaft und Strafvollzug von Jugendlichen abstellen. Zusätzlich gibt es für die Causa Hypo-Alpe-Adria eine Task-Force: Diese soll der Politik und Finanzministerin Maria Fekter (ÖVP) Pläne zur Zukunft der notverstaatlichten Kärntner Bank vorlegen. Die jüngste Expertentruppe wurde nun von Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ) und Vizekanzler Michael Spindelegger (ÖVP) ins Leben gerufen. Sie wird ab jetzt den Abschluss des Lehrerdienstrechtes begleiten und beschleunigen.

Dass sich die Regierungsspitze einschaltet und ein neues Gehaltsschema und moderne Arbeitsbedingungen für Lehrer auf Schiene bringen will, ist ein hehres Ziel. Applaus ist aber fehl am Platz. Denn lange wurde dem mühsamen Ringen zwischen der starken ÖVP-dominierten Lehrergewerkschaft und den für Beamte, Bildung und Finanzen zuständigen Ministerinnen einfach zugeschaut. Zu lange wurde um der Klientelpolitik willen akzeptiert, dass die Verhandler den Status quo einbetonieren wollen. Und als Anfang Juni die Volkspartei auch noch ein eigenes Alternativmodell für ein Lehrerdienstrecht präsentierte und vom Regierungsmodell abrückte, nahm man damit sogar einen handfesten Koalitionsstreit in Kauf.

Die rot-schwarze Bilanz nach fünf Jahren ist durchwachsen, zu vieles blieb im Planungsstadium oder wurde in die nächste Regierungsperiode verschoben. Wie etwa das Demokratiepaket, das eigentlich helfen sollte, das Image der Politik durch die Aufwertung von Volksbegehren aufzupolieren. Auch das im Wahljahr von der ÖVP und der SPÖ entdeckte Thema leistbares Wohnen blieb auf halbem Weg in Arbeitsgruppen stecken. Und eine reine Ankündigung blieb das Familienförderungsmodell, durch das Eltern und Kinder künftig mehr Geld und Betreuung bekommen sollen. Doch nun soll sich endlich etwas bewegen, und dafür soll die Task-Force sorgen. Und aus den zähen Verhandlungen am besten noch vor der Wahl eine Einigung machen - das bringt schöne Fotos und Schlagzeilen. Und die können die zwei Großparteien besonders vor der wichtigen Nationalratswahl gut brauchen.

