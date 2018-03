Neues Volksblatt: "Am Prüfstand" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 17. Juli 2013

Linz (OTS) - Die Frage ist uralt: Ist das Glas halbvoll oder halbleer? Auch beim Lehrerdienstrecht ist es offensichtlich Ansichtssache, ob man kurz vorm Abschluss steht und nur mehr kleine Detailfragen zu klären sind, oder ob man noch meilenweit davon entfernt ist. Doch zumindest atmosphärisch scheint man wirklich weitergekommen zu sein. Kein Gerede mehr von Blockadepolitik oder Lehrersparpaket, keine Drohungen mehr in Richtung Alleingang. Trotzdem werden die Verhandlungen rund um das neue Dienstrecht vermutlich das Sommerthema bleiben, ein Abschluss vor der Nationalratswahl ist unsicher.

Es ist klar: Wenn es sich nicht ausgeht, wird das Problem ganz oben auf der To-Do-Liste jeder Regierung, egal welcher Coleur, nach der Wahl stehen. Denn der drohende Lehrermangel, die gemeinsame Ausbildung aller Pädagogen auf Masterniveau, aber auch die Ganztagsschule und die Neue Mittelschule brauchen eine neue gesetzliche Basis.

Es wäre für beide Verhandlungsseiten gut, wenn die zwei Monate bis zur Wahl genutzt werden und die unendliche Geschichte doch noch ein Happy End findet. Denn auch die Sozialpartnerschaft als System ist auf dem Prüfstand, die Stronachs stehen schon "Gewehr bei Fuß" und man will in den Wahlkampf ziehen mit dem Motto: "Die Zeit der Gewerkschaftsblockierer muss endgültig vorbei sein." Jetzt kann man aber zeigen, dass man gemeinsam durchaus Lösungskompetenz hat.

