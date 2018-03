Citrix Consulting Services standardisiert auf SysTrack

Bloomfield Hills, Michigan (ots/PRNewswire) - Lakeside Software, ein führendes Unternehmen für IT-Datenanalysen, gab heute bekannt, dass Citrix Consulting Services (CCS) ab sofort SysTrack-Endanwenderanalysen als Standard-Tool für diverse Consulting-Angebote verwenden werde, was die Lösung zur ersten Wahl für CCS-Berater im Bereich Desktop-Transformationsbewertungen und Projekte zur Problemlösung mache. SysTrack wurde aufgrund der Benutzerfreundlichkeit ausgewählt, mit der die Consulting-Mitarbeiter Umwelt- und Nutzerdaten sammeln und nutzen können und diese Informationen in die Citrix AppDNA-Anwendungsmigrations-Software integrieren können, um eine bessere Endanwender-Leistung zu bieten und den Einsatz von Desktop-Virtualisierungsprojekten im gesamten Unternehmen schneller durchführen können.

SysTrack ist in die Citrix-Angebotsmethodologie für Consulting-Dienstleistungen eingebettet, die einen umfangreichen Planungsansatz die Mobilitäts- und Virtualisierungsplanung mit Windows bietet. SysTrack bietet grundlegende Daten für die Desktop-Transformation sowie Messdaten, anhand derer die Faktoren, die die Systemleistung beeinflussen, besser eingeschätzt und interpretiert werden und entsprechende Lösungen gefunden werden können.

SysTrack bietet einen prozessorientierten Ansatz, der das gesamte Spektrum an Technologien beinhaltet, die für das Desktop-Projekt während der Planung, Bewertung, Gestaltung sowie bei der Verwendung erforderlich sind.

SysTrack kann das Benutzererlebnis eines einzelnen Benutzers, einer Benutzergruppe oder eines ganzen Unternehmens genau quantifizieren. SysTrack bietet Einblicke in das System, die Benutzer und die forensischen Funktionen der Anwendungen und bietet außerdem erstklassige Meldesysteme, die hochwertige Funktionen für physische und virtuelle Systeme beinhalten. Das Einzigartige an SysTrack ist, dass diese umfangreiche Anwendung zur Anzeige von Protokollverkehr, Systemressourcenanalyse, integrierter Stör- und Fehlerdiagnose, automatischer Backend-Server-Erkennung und -Analyse sowie anderer Daten konzipiert ist, um unvergleichliche Einblicke in die Dynamik der Endanwenderumfelds zu bieten.

Zitate der Unternehmensleitungen

Kurt Heusner, Vice President für weltweites Consulting bei Citrix:

"Die Endbenutzeranalyse von SysTrack macht die Desktop-Transformationsbewertung und Problembehebung deutlich einfacher und verhilft den Kunden auf diese Weise dazu, schneller von der Desktop-Virtualisierung zu profitieren und den Weg hin zu Citrix XenDesktop-Implementierungen ebnen zu können. SysTrack unterstützt die Berater unserer Citrix-Consulting-Dienste dabei, den Kunden zu einer kürzeren Amortisierungszeit zu verhelfen und dabei die Endbenutzererfahrung zu verbessern und auf hohem Niveau zu halten."

Dan Salinas, Vice President für Geschäftsentwicklung bei Lakeside Software: "Citrix ist ein weithin renommierter Marktführer im Bereich Virtualisierung, und die Zertifizierungen von Citrix betätigen, dass SysTrack das bevorzugte Analyse-Tool zur Beschleunigung von Virtualisierungsprojekten ist. Die Standardisierung auf SysTrack bietet beiden Organisationen die Chance, den gemeinsamen Kunden bislang unerreichten Mehrwert bieten zu können."

Informationen zu Lakeside Software

Lakeside Software ist ein führender Anbieter von Lösungen für die Endanwenderanalyse für IT-Fachleute. SysTrack-Lösungen zur Bewertung der Benutzerfreundlichkeit, für das End-to-End Monitoring, die Problemdiagnose, das Energie-Management, die VDI-Analyse und -Planung sowie für die Windows-7-Migration vermitteln IT-Fachleuten das nötige Wissen, um die Produktivität erheblich zu steigern und gleichzeitig Kosten zu senken. SysTrack aggregiert Daten auf Benutzerebene von bislang unerreichbarer Tiefe und Qualität. Auf dieser Grundlage liefert die hochentwickelte Berichts- und Informationsfunktion von SysTrack einen beispiellosen Einblick in die Anwendungsnutzung und die Ressourcenauslastung. Weitere Informationen finden Sie auf www.lakesidesoftware.com.

Lakeside Software, SysTrack und SysTrack DataMine sind eingetragene Handelsmarken und/oder Handelsmarken von Lakeside Software, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Jurisdiktionen. Alle anderen hier genannten Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Web site: http://www.lakesidesoftware.com/

