Nationalratswahl 2013 in den ORF-Radios

Wien (OTS) - Die innenpolitische Information der ORF-Radios steht seit heute im Zeichen der Berichterstattung über den Nationalratswahlkampf. Themen und Kandidaten aller zur Wahl antretenden Parteien werden in Berichten, Interviews, Analysen, Reportagen und Diskussionen umfassend dargestellt.

Nationalratswahl 2013 in Ö1

Wer die Wahl hat, braucht eine Entscheidungsgrundlage. In den Ö1-"Journalen" wird daher die innenpolitische Berichterstattung mit Beginn der Parlamentsferien nicht zurückgefahren, sondern verstärkt. So zieht Redakteurin Barbara Herbst im "Mittagsjournal" in der neuen Serie "Zur Lage der Nation" seit 16.7. jeden Dienstag Bilanz über die wichtigsten Regierungsbereiche - von Bildung, Arbeitsmarktpolitik über Umwelt bis Zuwanderung; und zeigt darüber hinaus auf, an welchem EU-Land sich Österreich jeweils orientieren könnte.

Ein weiteres Highlight der Berichterstattung bietet "Klartext spezial" in den ersten drei Septemberwochen (montags und mittwochs, jeweils um 18.15 Uhr und live in Ö1): ORF-Radio-Chefredakteur Hannes Aigelsreiter und Ö1-Info-Chefin Gabi Waldner bitten die Spitzenkandidat/innen der Parlamentsparteien nacheinander auf die Bühne des ORF-RadioKulturhauses. Vor Publikum werden in 45minütigen Live-Gesprächen auch zuvor via Internet gestellte Fragen der Ö1-Hörerinnen und Hörer beantwortet. Termine sind: 2.9. Eva Glawischnig (Grüne), 4.9. Josef Bucher (BZÖ), 9.9. Frank Stronach (Team Stronach), 11.9. HC Strache (FPÖ), 16.9. Michael Spindelegger (ÖVP) und 18.9. Werner Faymann (SPÖ).

Unmittelbar vor der Wahl ist am 25.9. eine gemeinsame Schlussrunde der Spitzenkandidat/innen im "Klartext" bei Klaus Webhofer geplant. Zu ihren laufenden Kampagnen bzw. zu den ersten Wahlkampf-Aufregern des Sommers sind die Parteichefs in der zweiten August-Hälfte nacheinander "Im Journal zu Gast"(samstags im "Mittagsjournal"). Die Termine im Detail: 19.8. Frank Stronach bei Stefan Kappacher, 21.8. Heinz-Christian Strache bei Andreas Jölli, 23.8. Eva Glawischnig bei Wolfgang Werth, 26.8. Josef Bucher bei Eva Haslinger, 28.8. Michael Spindelegger bei Monika Feldner-Zimmermann und 30.8. Werner Faymann bei Katja Arthofer.

"Saldo - das Wirtschaftsmagazin" nimmt die Wirtschaftsprogramme der einzelnen Parteien unter die Lupe (13.9.), ebenso die Geschäfte der Meinungsforscher (20.9.). Aktuelle Berichte liefern wie gewohnt die Ö1-"Journale", die Höhepunkte des Wahlkampfes fasst am 26.9. das "Journal Panorama" in einer halbstündigen Reportage zusammen.

Am Wahltag, dem 29.9. berichtet die Ö1-Information ab 16.55 Uhr in einer mehr als dreistündigen "Journal"-Sondersendung "Nationalratswahl 2013" von der ersten Hochrechnung bis zum vorläufigen Endergebnis. Für den 30.9. plant Ö1 einen umfassenden Informations-Schwerpunkt, und um 18.25 Uhr ersucht Hannes Aigelsreiter eine "Runde der Chefredakteur/innen" um ausführliche Schlussfolgerungen aus dem Wahlergebnis.

Die gesamte Ö1-Wahlberichterstattung wird online unter oe1.orf.at/wahl2013 gebündelt, die Seite laufend erweitert.

Nationalratswahl 2013 in Ö3

Hitradio Ö3 berichtet am Wahltag in einer Sondersendung von 16.00 bis 19.00 Uhr mit stündlichen "Sonderjournalen" und halbstündlichen Nachrichten-Updates über die Ergebnisse der Nationalratswahl 2013. Ö3-Reporterin Birgit Pointner berichtet aus dem ORF-Rechenzentrum über die neuesten Ergebnisse, die Ö3-Reporter in den Parteizentralen über die ersten Reaktionen auf die Wahl, im Ö3-Journalstudio analysiert Innenpolitik-Redakteur Klaus Webhofer das Ergebnis der Wahl. Außerdem informiert der Ö3 Newsflash unter anderem via SMS, Twitter und Facebook über die Ergebnis-Details. Schon im Wahlkampf begleitet der Ö3-Mikromann die Spitzenkandidat/innen auf die Straße, wo sie ihre potenziellen Wählerinnen und Wähler treffen werden, außerdem treten sie im Ö3-Wecker bei "Allein gegen Kratky" an. Darüber hinaus werden die "Klartext spezial"-Interviews im Ö3-Wecker ausgewertet.

Nationalratswahl 2013 auf FM4

FM4 berichtet im September verstärkt über die Nationalratswahl und ihre Themen. In der Serie "FM4 Fact Check" werden wie Aussagen, Versprechen und Kritik von wahlkämpfenden Politiker/innen auf ihre faktische Wahrheitsgehalt überprüft. Die jüngsten Kandidatinnen und Kandidaten, die vielleicht demnächst schon im Nationalrat sitzen, werden porträtiert, junge Nichtwählerinnen und -wähler mit den medialen Auftritten der Spitzenkandidaten konfrontiert und mit der Frage, ob sie sich vielleicht doch von den Volksvertretern überzeugen lassen, zur Wahl zu gehen. Am Wahltag sendet FM4 von 17.00 bis (inkl.) 21.00 Uhr halbstündlich Nachrichten in englischer und deutscher Sprache.

Nationalratswahl 2013 in den ORF-Regionalnachrichten

Die Regionalradio Nachrichtenredaktion berichtet laufend über alle Aspekte des Wahlkampfs. Am Tag der Nationalratswahl wird ab der 1. Hochrechnung um 17.00 Uhr in vier Live-"Sonderjournalen" vom Wahlausgang berichtet. Auch am Folgetag wird die Sendezeit der Nachrichtensendungen um 7.00 und 8.00 Uhr verlängert. Die Live-Berichterstattung mit den Hochrechnungen für die Regionalradio-"Journale" übernimmt in bewährter Form Fabio Polly, die innenpolitischen Analysen kommen von Wolfgang Werth.

Nationalratswahl 2013 im ORF-Teletext

Der ORF TELETEXT berichtet in seiner aktuellen Berichterstattung während des Wahlkampfes zur Nationalratswahl über alle zentralen Veranstaltungen der wahlwerbenden Parteien sowie ihre Positionen zu den heißesten Themen. Darüber hinaus werden alle ORF-TV-Konfrontationen und Radio-Interviews der Spitzenkandidaten ausgewertet. Am Wahltag fasst der TELETEXT in einem großen "Extra" noch einmal den Wahlkampf und die zentralen Themen zusammen. Am Wahlabend stehen Hochrechnungen, Ergebnisse, Reaktionen und Analysen im Zentrum der Berichterstattung. Und ein besonderes Service sind wieder die Detail-Wahlergebnisse aller österreichischen Gemeinden.

Ö1-Online:

Im Internet bringt Ö1 die Zusammenfassungen der Wahlkampf-Interviews in den "Journalen" und alle Beiträge zum Nachhören auf der Ö1-"Journale"-Homepage oe1.ORF.at/journale.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Eva Krepelka

Tel.: 01/50101/18175

eva.krepelka @ orf.at