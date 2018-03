Logistik Park Hochrhein geht in den Betrieb / Logistik für Health Care & Industry Solutions

Bad Säckingen (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Der von der Grieshaber Logistics Group AG neu konzipierte Logistik Park Hochrhein ist in den operativen Betrieb gegangen. In einer ersten Ausbaustufe werden ab Juli 2013 logistische Dienstleistungen sowie Value Added Services angeboten.

Die Grieshaber Logistics Group AG bietet zur Inbetriebnahme der 25.000 qm Lagerfläche neben Warehousing-Leistungen auch Value Added Services wie Umverpackungen, Labelling und Customer Services an. Bei Bedarf können Sekundärverpackungen unter Reinraumbedingungen erfolgen. Der Logistik Park bietet darüber hinaus separate Temperaturzonen sowie Luftfeuchtigkeitskontrollen. Der Standort befindet sich in idealer Verkehrslage in Rheinfelden am Autobahngrenzübergang Deutschland-Schweiz, wenige Minuten östlich von Basel.

Der Logistik Park Hochrhein ist ab sofort auch das Zentrum für offene Praxisforen. In der Veranstaltungsreihe "Business Lunch & Dialog" referierten und diskutierten am Freitag, dem 05. Juli 2013 in Rheinfelden Experten zum Thema GDP-Guideline und deren Umsetzung im Unternehmen.

Die Grieshaber Logistics Group AG ist ein inhabergeführter Logistik-Dienstleister und verfügt über acht Logistikstandorte in der EU und der Schweiz. Auf einer Gesamtlagerfläche von über 100.000 qm erbringt das Unternehmen Dienstleistungen für Health Care- und Industriekunden.

Rückfragen & Kontakt:

Grieshaber Logistics Group AG

Andreas Grieshaber

Market Management

Trottäcker 51



79713 Bad Säckingen



Telefon: ++49(0)77619215-74

marketmanagement @ grieshaber-group.com

www.grieshaber-group.com