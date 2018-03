Bures: Elektroindustrie bestätigt Notwendigkeit für "Digitale Offensive" im Bereich IKT und Breitband

Infrastrukturministerin will mit 250 Mio. Euro für Innovationsschub sorgen

Wien (OTS/BMVIT) - Infrastrukturministerin Doris Bures sieht sich durch den Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) bestätigt. Der FEEI hat gestern ein Sechs-Punkte-Programm vorgelegt, bei dem ganz oben die Aufstockung der IKT-nahen Forschungsförderung und der Ausbau von IKT-Infrastruktur stehen. Das deckt sich mit der "Digitalen Offensive" des BMVIT. Demnach will Bures 250 Mio. Euro, die ihrem Ministerium aus der im September geplanten Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen zufließen, in den Ausbau von ultraschneller Breitbandinfrastruktur und in die Forschungsförderung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien investieren. ****

Bures ist so wie der FEEI überzeugt, dass Informations- und Kommunikationstechnologien Wachstumstreiber sind. "IKT sind zusammen mit ultraschnellen Datennetzen eine Schlüsseltechnologie für Wachstum und Beschäftigung", so Bures. Mit den zusätzlichen Investitionen will sie für einen Innovationsschub sorgen.

Hintergrund: Für die Frequenzversteigerung hat die Telekom Control Kommission im März mit den Ausschreibungsbedingungen auch ein Mindestgebot von 526 Mio. Euro festgelegt. 250 Mio. Euro fließen in Breitbandausbau und Forschung und Entwicklung im Bereich IKT, 276 Mio. Euro sind von der Regierung vor kurzem für das Konjunkturpaket leistbares Wohnen gewidmet worden. (Schluss)

