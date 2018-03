ORF weist Vorwürfe des VÖP zurück

Wien (OTS) - Zu den heute neuerlich geäußerten stereotypen, aber dadurch nicht richtiger werdenden Vorwürfen des VÖP stellt ORF-Unternehmenssprecher Mag. Martin Biedermann fest:

1. Es zeugt von einem merkwürdigen Verständnis von Fernsehen, wenn VÖP-Präsident Schweighofer davon ausgeht, dass im Sommer nur "schlechtes" oder altes Programm gezeigt werden darf. Vielleicht ist gerade das einer der wichtigen Unterschiede zwischen öffentlich-rechtlichem und kommerziellem Fernsehen. Der ORF wird auch zukünftig preisgekrönte Topfilme zu allen Jahreszeiten spielen. Rundfunkgebühren zahlen die Österreicher auch im Sommer.

2. Zudem bringt der VÖP Jahreszahlen durcheinander: 2013 erhält der ORF noch die Gebührenrefundierung und investiert sie wie in den Jahren zuvor ins Programm, überwiegend in hochwertige österreichische Filme und Serien, die man nur im ORF zu sehen bekommt. Der ORF hält auch seine gegenüber der österreichischen Filmwirtschaft erteilten Zusagen ein. 2014 wird allerdings, sollte die Gebührenrefundierung auslaufen, auch bei der Beauftragung österreichischer Produktionen das Rekordniveau der vergangenen Jahre nicht zu halten sein. Also auch dies ist ein Argument für die Verlängerung der Refundierung und nicht dagegen.

3. Ein großer Teil der Kampagne lief in ORF-eigenen Medien. Der ORF wird auch zukünftig, wie jedes andere Unternehmen oder jede andere Institution, egal ob öffentlich oder kommerziell, mit den Mitteln der Marktkommunikation mit seinen Kunden in Kontakt treten. Das gilt sowohl für Ö3, dem es im Übrigen gesetzlich untersagt ist, im ORF-Fernsehen zu werben, als auch für die Dachmarke ORF. Eine ORF-Imagekampagne wie heuer "ORF. WIE WIR" findet durchschnittlich alle vier bis fünf Jahre statt und wurde auch heuer zu absolut angemessenen Kosten angesetzt. Der überwiegende Teil der Kampagne lief in ORF-eigenen Medien und verursachte keinerlei Media-Kosten, ein weiterer Teil mittels Inseraten in österreichischen Zeitungen, zum überwiegenden Teil Gegengeschäfte.

4. Die Vermarktung der ORF-TVthek wurde per Behörden-Bescheid grundsätzlich erlaubt, allerdings mit deutlichen Einschränkungen, die einen großen Teil des Contents auf der TVthek betreffen. Im gegenständlichen Verfahren wurden die österreichischen Privatsender angehört, und die Bundeswettbewerbsbehörde hat Parteienstellung.

Die neuerlichen Attacken des VÖP auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich sind vollkommen unverständlich und scharf zurückzuweisen. Einmal mehr wird deutlich, dass hier Investoren-Interessen artikuliert werden, die diametral jenen der österreichischen Bevölkerung, dem Eigentümer des ORF, gegenüberstehen.

