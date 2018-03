Enterprise Rent-A-Car: Franchise-Vereinbarungen in Polen und Tschechien erweitern Angebot in Europa

London (ots) - Als weiteren Schritt der Expansionsstrategie in Europa hat Enterprise Rent-A-Car Franchise-Partner in Polen und der Tschechischen Republik ausgewählt. Damit bietet der Autovermieter den Kunden größere Auswahl und Mobilität an den wichtigsten Flughäfen und in den größten Ballungsgebieten der beiden Länder. Die neuen Vereinbarungen festigen die Präsenz des Unternehmens in Zentraleuropa und optimieren einmal mehr die Erreichbarkeit für die Kunden.

HT Centrum Group Sp. z o.o. ist der neue Franchise-Partner in Polen. Als eines der angesehensten Unternehmen der polnischen Automobilindustrie kann es auf über 15 Jahre Erfahrung im zentraleuropäischen Automobilsektor zurückblicken. HT Centrum betreibt Autohäuser sowie Service-Center und ist in der Autovermietung tätig.

In Tschechien wählte Enterprise Czechocar CZ Ltd als Franchise-Partner. Das Unternehmen wurde 1993 während der Wandlung des Landes zu einer Marktwirtschaft gegründet und hat sich als einer der führenden Anbieter im tschechischen Mietwagensektor etabliert.

Bei der Auswahl der Partner waren operative Top-Leistungen und ein starker Kundenservice die wichtigsten Kriterien. So stellt Enterprise sicher, dass die Kultur und die Werte des wachsenden Franchise-Netzwerks im Einklang mit der Unternehmensphilosophie sind.

Mit seiner Expansionsstrategie verfolgt Enterprise Rent-A-Car das Ziel, die Auswahl in Bezug auf qualitativ hochwertige Mietwagen-Services für Neu- und Bestandskunden innerhalb und außerhalb Europas zu optimieren.

Durch die neuen Partnerschaften erweitert Enterprise sein Netzwerk in Europa um zwei wichtige Märkte. Mit der Kombination aus eigenen Standorten im Vereinigten Königreich, Irland, Frankreich, Deutschland und Spanien und Franchise-Vereinbarungen in zahlreichen Ländern baut Enterprise seine Services für die Kunden kontinuierlich aus.

Peter A. Smith, Vice President Global Franchising bei Enterprise, betont: "Diese Vereinbarungen verankern die Marke Enterprise Rent-A-Car weiter in Europa. Mittlerweile sind wir in fast allen Kernmärkten für Geschäftsreisen und Tourismus vertreten. Das eröffnet unseren Kunden, Mitarbeitern und Franchise-Partner eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Mit HT Centrum und Czechocar haben wir erneut Unternehmen gefunden, die unseren Anspruch an Kundenservice teilen und ein tiefes Verständnis für die Mobilitätsbedürfnisse der Reisenden in Europa haben. Wir freuen uns sehr, beide Unternehmen und Länder in dem wachsenden Netzwerk von Enterprise willkommen zu heißen."

Polen ist die achtgrößte Volkwirtschaft in der EU und hat mit 38 Millionen Einwohnern die sechstgrößte Bevölkerung. Die polnische Wirtschaft ist seit 1991 um das zehnfache gewachsen und das Land wird ein immer wichtigerer Markt für Geschäftsreisen und Tourismus. Auch die Zahl der polnischen Urlauber, die Europa bereisen, nimmt im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs kontinuierlich zu.

"Die Nachfrage nach Mietwagen in Polen ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Wir freuen uns sehr darauf, unser Wachstum mit dieser neuen Geschäftsbeziehung weiter auszubauen", erläutert Tomasz Halat, President von HT Centrum. "Wir sind stolz darauf, von Enterprise als Partner in Polen ausgewählt worden zu sein und das Markenversprechen sowie den Kundenservice des Unternehmens zukünftig in unserem Markt zu repräsentieren. Vor dem Hintergrund unserer gemeinsam Werte sind wir überzeugt davon, zusammen mit Enterprise ein starkes Business in Polen aufbauen zu können."

Die Tschechische Republik ist Standort von Tochtergesellschaften von über 1.200 multinationalen Unternehmen und damit ein bedeutendes Produktions-Drehkreuz für Europa. Darüber hinaus ist Tschechien mit seiner Hauptstadt Prag mit mehr als neun Millionen Besuchern jährlich eines der beliebtesten Reiseziele in Europa.

David Lukes, General Manager von Czechocar CZ Ltd, sagt: "Die Tschechische Republik und ihre wirtschaftlichen Zentren ziehen kontinuierlich Unternehmen aus aller Welt an und gewinnen auch als Reiseziel immer mehr an Bedeutung. Die Beziehung zu Enterprise ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir durch Partnerschaften wachsen können. Es zeigt auch, wie wir Unternehmen überall auf der Welt helfen können, ihre Grenzen zu erweitern und die Möglichkeiten hierzulande optimal zu nutzen. Wir sind hocherfreut, von Enterprise als Partner ausgewählt worden zu sein."

