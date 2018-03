Wirtschaft fordert Aus für Politsprit

Keine weiteren Experimente auf Kosten des Steuerzahlers will die WK Kärnten zulassen - und die Schließung nötigenfalls gerichtlich durchsetzen.

Klagenfurt (OTS) - Harte Kritik an Versuch des zuständigen Landesrates Gerhard Köfer, die defizitären Landestankstellen trotz einer vernichtenden kaufmännischen Bilanz künstlich am Leben zu erhalten, übt heute Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Franz Pacher. Es könne keinen Zweifel daran geben, dass dieses von Anfang an dubiose Politprojekt gescheitert sei, erklärte Pacher: "Hier wurden Millionen Euro an Steuergeld für ein potemkinsches Dorf verplempert. Damit einige Autofahrer sich ein paar Cent beim Tanken erspart haben, wurden alle Steuerzahler zur Kasse gebeten und die Wirtschaft durch eine teure Wettbewerbsverzerrung der öffentlichen Hand geschädigt. Von einer Senkung des Preisniveaus kann keine Rede sein. Schluss mit dem Unfug!"

Das Landesgremium des Energiehandels habe sich bereits 2004 massiv gegen die Landestankstellen ausgesprochen: Wer nicht auf eigenes Risiko arbeite, sei für solche Geschäfte ungeeignet. Bereits Anfang Juni habe der Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb das Land Kärnten ultimativ aufgefordert, die bisherige Tätigkeit der Landestankstellen einzustellen, andernfalls eine Exekutionsführung notwendig sei. Der nunmehrige Versuch Köfers, den Politsprit in leicht abgeänderter Form weiter fließen zu lassen, zeige ein grundlegendes Unverständnis für die Bedeutung des Marktes und die Funktion der öffentlichen Hand.

Pacher: "Für die öffentliche Verwaltung spielt es offenbar keine Rolle, ob sie eine oder zwei Millionen Euro in den Sand setzt - die meisten Unternehmer würde dieser Unterschied in den Untergang treiben. Das zeigt doch wohl am deutlichsten, dass der Staat in der Wirtschaft nichts verloren hat." Sollte das Land bei seiner Haltung bleiben, werde man weiter den Rechtsweg beschreiten, um eine Schließung gerichtlich zu erzwingen. Pacher: "Das wird für das Land Kärnten immer teurer. Dabei ist es doch nicht schwer einzusehen: Es ist keine öffentliche Aufgabe, Treibstoff zu verkaufen."

