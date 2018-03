Hohe Ehrenzeichen des Landes NÖ für Claudia Lösch und Martin Würz

LH Pröll: "Ihr seid Vorbilder in unserer heutigen Zeit"

St. Pölten (OTS/NLK) - Claudia Lösch, mehrfache Paralympics-Goldmedaillengewinnerin und mehrfache Weltmeisterin, sowie Martin Würz, WM-Goldmedaillengewinner im Teambewerb, konnten heute im NÖ Landhaus in St. Pölten hohe Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich entgegen nehmen. So überreichte Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll das "Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich" an Claudia Lösch, Martin Würz erhielt die "Goldene Medaille des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich".

"Ihr seid Vorbilder in unserer heutigen Zeit", würdigte der Landeshauptmann in seiner Laudatio die Erfolge der beiden Sportpersönlichkeiten. Er wolle die Gelegenheit nutzen, um "zu euren Erfolgen zu gratulieren, danke zu sagen und euch zu bitten, auf diesem Weg weiter zu gehen", so der Landeshauptmann zu den beiden Sportlern: "Denn ihr seid im wahrsten und schönsten Sinne des Wortes positive Botschafter des Bundeslandes Niederösterreich."

Im Namen der beiden Geehrten bedankte sich Claudia Lösch für die Ehrung seitens des Landes: "Zu merken, dass wir mit unseren Leistungen auch andere Menschen inspirieren, ist für uns beide sehr viel wert."

