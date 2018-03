Sabine Zhang verstärkt ab sofort das Beraterteam von trainconsulting

Wien (OTS) - Mit der China-Expertin Sabine Zhang holt sich trainconsulting eine international erfahrene Beraterin ins Team. Ihre Consultingschwerpunkte liegen in der Begleitung europäischer Unternehmen in Expansionsmärkte, in der Organisationsentwicklung und Prozessoptimierung.

Nach dem Sinologie Studium in Wien und Chengdu machte Sabine Zhang ihren MBA an der China Europe International Business School in Shanghai, mit einem Austauschsemester an der IESE in Barcelona. Als Consultant war Zhang für Syngroup vorwiegend in Industrieunternehmen in Deutschland und der Ukraine tätig. In China arbeitete sie für die Roxcel Group und Mayr-Melnhof Karton begleitete sie beim Büroaufbau in Shanghai. In ihrer österreichischen Heimat machte sich die engagierte Unternehmensberaterin auch im Non-Profit Sektor einen Namen. Bekannt wurde sie beispielsweise als Geschäftsführerin von SOS-Mitmensch.

Ruth Seliger, Gründerin von trainconsulting dazu: "Wir haben bisher schon österreichische und europäische Unternehmen bei deren Internationalisierung begleitet. Mit Sabine Zhang haben wir nun eine weitere Beraterin, die internationale Erfahrung mit gestandener Beraterpraxis vereint. Das schafft für unsere Kunden echten Zusatznutzen."

trainconsulting ist eines der führenden Unternehmen für systemische Organisationsberatung, Leadership Development und Organisationsdesign. 1988 in Wien gegründet, arbeitet trainconsulting heute mit Wirtschaftsunternehmen, Non-Profit-Organisationen und öffentlichen Einrichtungen über Europas Grenzen hinaus. An der Seite der drei geschäftsführenden Gesellschafter Ruth Seliger, Thomas Schöller und Lothar Wenzl arbeitet ein Team erfahrener Change-ExpertInnen, unterstützt von einem internationalen Netzwerk sorgfältig ausgewählter BeraterInnen und TrainerInnen.

Das Selbstverständnis von trainconsulting ist: "Wir beraten Führung dabei, wirkungsvolle Organisationen zu schaffen, in denen Menschen Arbeit mit Sinn und Freude machen können."

