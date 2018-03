Inflation in Österreich - FPÖ will Ende der kalten Progression

Hofer: "Außerdem Mehrwertsteuer auf Erneuerbare senken."

Wien (OTS) - Auch in Österreich kommt es wie von Experten angekündigt nun zu einem ersten und zum Teil recht drastischen Anstieg der Inflation. Eine Entwicklung, die sich in den kommenden Jahren weiter verstärken wird. Vor allem Haushaltsenergie und Lebensmittel sind davon besonders betroffen.

FPÖ-Vizeparteiobmann Norbert Hofer schlägt in diesem Zusammenhang dringend vor, die kalte Progression als schleichende und zusätzliche Belastung endlich einem Ende zuzuführen und weiters die Mehrwertsteuer für Energie aus erneuerbaren Primärenergieträgern zu senken.

Hofer: "Die kalte Progression sorgt für stetig wachsende Einnahmen der öffentlichen Hand durch eine schleichende Belastung aller Einkommenssteuerpflichtigen. Mit höherer Inflation wird diese Belastung weiter steigen. Dem muss Einhalt geboten werden. SPÖ-Finanzsprecher Krainer hat bereits vor Monaten angekündigt, sich für eine Abschaffung einsetzen zu wollen. Leider ist es beim Versprechen geblieben. Jetzt müssen Taten folgen. Wir haben unseren Antrag dazu bereits zu Beginn der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode eingebracht und wiederholt in den Ausschüssen und im Plenum vorgebracht."

Auch eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Energie aus Erneuerbaren ist für Hofer ein Gebot der Stunde, das nicht nur der Entlastung der Endverbraucher sondern auch der Stützung der heimischen E-Wirtschaft diene, die in steigendem Ausmaß auf Erneuerbare setzt.

Hofer: "Die aktuellen Zahlen zeigen aber auch, dass die Politik des Gelddruckens nur ein Hinausschieben der anstehenden Probleme darstellt und letztendlich der Bürger die Rechnung begleichen muss. Niemand sollte glauben, dass sich Schulden von selbst zurückzahlen oder eingegangene Haftungen für spekulierende Institutionen nicht schlagend würden. Ich erinnere daran, dass fast ein Viertel der gesamten Schulden der öffentlichen Hand in der laufenden Legislaturperiode gemacht wurden. Wenn Österreich jetzt nicht endlich daran geht, mit seinen Reformen tief in die Strukturen des überverwalteten Staates hineinzugehen, um Potential für Entlastungen frei zu machen, werden wir in unserer Wettbewerbsfähigkeit weiter an Boden verlieren. Die Vorschläge des Rechnungshofes und die von Österreich-Konvent erarbeiteten Maßnahmen zur Entlastung des Staates müssen endlich umgesetzt werden."

