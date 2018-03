Unappetitlich oder pointiert?

Die notdurftverrichtende Angela Merkel Skulptur sorgt für Diskussionen.

Wien (OTS) - Nach den ersten Tumulten in Wien, die in tätlichen Auseinandersetzungen mündeten, ist die Skulptur von Alexander Nikolic und Michael Kalivoda mit dem Titel "European Citizenship" auch in Graz zu sehen. Die Künstler aus Graz und Wien sehen in Angela Merkel eine "Globale politische Playerin". "In Zeiten eines generellen Schwindens der Subjekte, dem Verlust einer politischen Sphäre, des Abgleitens millionenfachen Protestes in Unbedeutsamkeit, genauer gesagt dem Verlust politischer Subjekte im öffentlichen Raum, möchten wir die Protagonist_Innen - politische Player in einer naturalistischen, realistischen Pose inszenieren. Wir möchten eine Vulgärisierung des Politischen und die Transparenz, welche uns durch Machtdiskurse wie Sicherheit und Freiheit aufgedrängt wird auch auf die bedeutendsten politischen Handlungsträger_Innen umlegen."

Zu sehen auf der Internationalen Skulpturen Biennale im Botanischen Garten Graz bis 21. September 2013

"Da ist was im Busch" bei der Internationalen Skulpturen Biennale 2013 in Graz.

Ausstellungsdauer: 14. Juli bis 21. September 2013

Botanischer Garten der Universität Graz

Öffnungszeiten: 8.00-17.00

Eintritt frei!

